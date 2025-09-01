onedio
Hakan Sabancı Hande Erçel İle Ayrılığına Dair İlk Kez Konuştu

Dilara Şimşek
01.09.2025 - 15:26

Hakan Sabancı ve Hande Erçel'in üç yıldır devam eden ilişkisi sona erdi. Çiftin ayrıldığı, sosyal medya hesaplarından fotoğraflarını silmeleriyle anlaşıldı. Evlenmeleri beklenen çiftin sürpriz ayrılığı sonrası çeşitli iddialar da peş peşe geldi. Kimi Arzu Sabancı'nın bu ilişkiyi onaylamadığını iddia etti, kimi ise ortada bir ihanet olduğunu... Hande Erçel, geçen gün ayrılığa dair konuşurken, gözler Sabancı'dan gelecek açıklamaya çevrildi. Hakan Sabancı, TV8'de yayınlanan 'Gel Konuşalım' programında ayrılığa dair ilk açıklamasını yaptı.

Hande Erçel ve Hakan Sabancı neden ayrıldı?

Oyunculuğuyla eleştirilerin hedefi olan; dünyanın önde gelen markalarıyla yaptığı iş birliğiyle adından söz ettiren Hande Erçel ile sosyetik isim Hakan Sabancı 3 senedir dolu dizgin ilişkilerine devam ediyordu. Geçmiş yıllarda adı çapkınlıklarıyla anılan Hakan Sabancı'nın aşkı Hande Erçel'de bulduğu konuşulurken çiftten evlilik haberi gelmesi bekleniyordu. Ancak evlilik beklenirken Erçel ve Sabancı çiftinden ayrılık açıklaması geldi. 

Çiftin ayrıldığı Hande Erçel'in Instagram'dan fotoğrafları kaldırmasıyla ortaya çıktı. Magazin gündemine bomba gibi düşen hamlenin ardından ayrılık kesinleşti. 

Erçel'in bu hamlesine Hakan Sabancı'dan karşı atak geldi ve Sabancı'da fotoğraflarını kaldırdı. 

Bu gelişmelerin ardından çiftin neden ayrıldığı merak konusu oldu. Ortaya atılan iddialar arasında Arzu Sabancı'nın ilişkiyi onaylamadığı ve ihanet yer alıyor. Peki Hande Erçel ve Hakan Sabancı neden ayrıldı?

Hande Erçel, ayrılığa dair konuştu.

Ayrılık sonrası İstanbul Havalimanı'nda görüntülenen Hande Erçel, Gazete Magazin mikrofonuna konuştu. Ünlü oyuncu, ayrılıkla ilgili sorulara 'Bu konuda konuşmayacağım, teşekkür ederim. Zafer Bayramı'nız kutlu olsun. Konuşmak istemiyorum, bir daha söylüyorum konuşmayacağım' yanıtını vermişti.

Hakan Sabancı Hande Erçel ile ayrılığına dair ilk kez konuştu.

Hakan Sabancı ayrılığa dair ilk açıklamayı TV'8de Ece Erken ve Nur Tuğba Namlı'nın sunduğu 'Gel Konuşalım' programına yaptı. 

Çiftin ilişkisinin sona ermesine dair iddialardan biri de Hakan Sabancı'nın aldattığı yönündeydi. Söz konusu ihanet iddialara dair konuşan Hakan Sabancı, 'Asla böyle bir şey söz konusu değil. Aldatma gibi durum yok. Ayrılıkla alakalı konuşmak istemiyorum çünkü bizim özelimiz' dedi. 

Sabancı'nın söylediklerini aktaran Ece Erken 'Aldatma gibi görünmüyor çünkü her iki tarafta aldatma yok diyor' diye konuştu.

