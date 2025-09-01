Hakan Sabancı Hande Erçel İle Ayrılığına Dair İlk Kez Konuştu
Hakan Sabancı ve Hande Erçel'in üç yıldır devam eden ilişkisi sona erdi. Çiftin ayrıldığı, sosyal medya hesaplarından fotoğraflarını silmeleriyle anlaşıldı. Evlenmeleri beklenen çiftin sürpriz ayrılığı sonrası çeşitli iddialar da peş peşe geldi. Kimi Arzu Sabancı'nın bu ilişkiyi onaylamadığını iddia etti, kimi ise ortada bir ihanet olduğunu... Hande Erçel, geçen gün ayrılığa dair konuşurken, gözler Sabancı'dan gelecek açıklamaya çevrildi. Hakan Sabancı, TV8'de yayınlanan 'Gel Konuşalım' programında ayrılığa dair ilk açıklamasını yaptı.
Hande Erçel ve Hakan Sabancı neden ayrıldı?
Hande Erçel, ayrılığa dair konuştu.
Hakan Sabancı Hande Erçel ile ayrılığına dair ilk kez konuştu.
