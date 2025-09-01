Hakan Sabancı Hande Erçel İle Ayrılığına Dair İlk Kez Konuştu

Hakan Sabancı ayrılığa dair ilk açıklamayı TV'8de Ece Erken ve Nur Tuğba Namlı'nın sunduğu 'Gel Konuşalım' programına yaptı.

Çiftin ilişkisinin sona ermesine dair iddialardan biri de Hakan Sabancı'nın aldattığı yönündeydi. Söz konusu ihanet iddialara dair konuşan Hakan Sabancı, 'Asla böyle bir şey söz konusu değil. Aldatma gibi durum yok. Ayrılıkla alakalı konuşmak istemiyorum çünkü bizim özelimiz' dedi.

Sabancı'nın söylediklerini aktaran Ece Erken 'Aldatma gibi görünmüyor çünkü her iki tarafta aldatma yok diyor' diye konuştu.