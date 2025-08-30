Ortam Buz Kesti: Havaalanında Muhabirlere Yakalanan Hande Erçel'e Hakan Sabancı'yla Ayrılığı Soruldu!
Ayrılık nedeni magazin gündemine bomba gibi düşen Hande Erçel ve Hakan Sabancı, üç yıllık ilişkilerini sonlandırmıştı. Bu kararın ardından gözlerden uzak kalan ünlü oyuncu, kameralara yakalandı.
Gazetemagazin'den Mustafa Ağdağ'ın kameralarına takılan Hande Erçel’in yüzündeki gergin ifade ve ortamın soğuk havası dikkat çekti.
Hakan Sabancı ve Hande Erçel, yıllardır magazin gündeminden düşmeyen aşklarıyla manşetlere yerleşiyordu.
Ancak bu göz kamaştıran aşk hikayesi, son üç yılın tatil rotaları, romantik paylaşımlar ve birlikte geçirilen özel anlara rağmen beklenmedik bir şekilde son buldu.
Gazetemagazin'den Mustafa Ağdağ'ın kamerasına yakalanan Hande Erçel ayrılık sonrası ilk kez görüntülendi.
