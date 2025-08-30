onedio
Ortam Buz Kesti: Havaalanında Muhabirlere Yakalanan Hande Erçel'e Hakan Sabancı'yla Ayrılığı Soruldu!

Ortam Buz Kesti: Havaalanında Muhabirlere Yakalanan Hande Erçel'e Hakan Sabancı'yla Ayrılığı Soruldu!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
30.08.2025 - 13:03

Ayrılık nedeni magazin gündemine bomba gibi düşen Hande Erçel ve Hakan Sabancı, üç yıllık ilişkilerini sonlandırmıştı. Bu kararın ardından  gözlerden uzak kalan ünlü oyuncu, kameralara yakalandı.

Gazetemagazin'den Mustafa Ağdağ'ın kameralarına takılan Hande Erçel’in yüzündeki gergin ifade ve ortamın soğuk havası dikkat çekti.

Hakan Sabancı ve Hande Erçel, yıllardır magazin gündeminden düşmeyen aşklarıyla manşetlere yerleşiyordu.

Sosyal medyada yaptıkları paylaşımlar, romantik sürprizleri ve birbirlerine olan aşklarıyla her daim magazin manşetlerine yerleşmeye başaran ikilinin evlilik kararı dört gözle bekleniyordu.

Kimi zaman tatillerde paylaştıkları fotoğraflarla, kimi zaman da şehirde el ele yakalanmalarıyla magazin sayfalarının baş köşesinde yer alan ikili sık sık ayrılık söylentileriyle gündeme gelse de iddialar bir şekilde yalanlanıyordu.

Ancak bu göz kamaştıran aşk hikayesi, son üç yılın tatil rotaları, romantik paylaşımlar ve birlikte geçirilen özel anlara rağmen beklenmedik bir şekilde son buldu.

Sosyal medyaya yansıttıkları anlar kullanıcılar tarafından “Ne kadar mutlular!” yorumlarıyla karşılanırken, ilişkilerinin bitişi magazin gündemini bir anda hareketlendirdi. 

Çiftin yollarını ayırma kararı, Arzu Sabancı ve Hakan Sabancı'nın eski sevgilisi Aygün Aydın'ın paylaşımları derken çiftimiz profillerinden birlikte yaptıkları paylaşımları tek tek sildi.

İkilinin ayrılık nedeninden ise burada bahsetmiştik:

Gazetemagazin'den Mustafa Ağdağ'ın kamerasına yakalanan Hande Erçel ayrılık sonrası ilk kez görüntülendi.

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
d cord

Muhabirin soruları ve soruş şekli taciz, bir erkek ünlüye böyle konuşabilir im, çok aymazca

kamil oba

Gazeteciler de hava alanındalarmış “boşta kaldım ,gelin reklam ajansı” sunar YENİ ARAYIŞLARIMA AYAĞIMIN TOZU İLE BAŞLARIM

keditopu

😝😅😂😜😄😃😁😀🤣😛😆🤪😝