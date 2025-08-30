onedio
Farah Zeynep Abdullah ve Gökhan Özoğuz Kaçsa da Kurtulamadı: Otoparkta Baş Başa Yakalandılar!

Ecem Dalgıçoğlu
30.08.2025 - 10:01

Gökhan Özoğuz ve Farah Zeynep Abdullah hakkında Şubat ayından bu yana magazin kulislerinde fısıldanan aşk dedikoduları yapılan paylaşımlar ve kameralara yakalanan anlara rağmen bir türlü kabul edilmedi.

Farah Zeynep Abdullah ve Athena’nın solisti Gökhan Özoğuz, hem sosyal medyada hem de objektifler karşısında flörtöz halleriyle dikkat çekerken reddedilen iddialar bir kez daha gündem olmuştu.

Müge Dağıstanlı'nın haberine göre, son olarak Fenerbahçe’de gittikleri bir restoranda otoparkta baş başa yemek yerken yakalanan ikili, kameralardan kaçsalar da kurtulamadı!

Son günlerde sosyal medya ve magazin gündemini sarsan haber, ünlü oyuncu Farah Zeynep Abdullah ile Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz arasındaki aşk dedikoduları oldu.

Her şey Ocak ayında ortaya çıkan boşanma haberiyle başladı. 2012’den bu yana Melis Ülken ile evli ve çocuk sahibi olan Gökhan Özoğuz, kaşla göz arasında boşanmıştı. Ardından Londra’ya yaptığı seyahatte Farah Zeynep Abdullah ile karşılaştığı ve bu süreçte yakınlaştıkları iddiaları kol gezmeye başlamıştı.

İkili, tüm bu iddialara karşın aşkı inatla yalanladı. Havaalanı ve Athena konserlerinde sıkça yan yana görülmelerine rağmen, sadece yakın arkadaş olduklarını vurgulaya ikili ancak bir süre önce paylaştıkları videoyla, kafaları karıştırmışlardı.

O anlar goygoyculara da malzeme çıkarmıştı:

Yaşananların ardından Farah Zeynep Abdullah, Bi Kanal TV’nin “Bi Hafta Sonu” programına özel açıklamalarda bulunmuştu.

Farah Zeynep Abdullah, Bi Kanal TV’de yaptığı açıklamanın ardından yine Gökhan Özoğuz ile görüntülendi.

Müge Dağıstanlı’nın haberine göre, Farah Zeynep Abdullah ile Gökhan Özoğuz yine magazin kameralarına yakalandı. Bi Kanal TV’de yaptığı açıklamanın ardından çift, Fenerbahçe’de gittikleri restoranda kimseye yakalanmamak için akıllara zarar bir yöntem denedi: Restoranın otoparkına masa kurdurdular ve baş başa yemek yediler! Ne var ki tüm çabalarına rağmen objektiflerden kaçamadılar. 

Bu kaçamak, bir kez daha reddedilen aşk iddialarını gözler önüne sererken, kullanıcıların da ilgisini iyice artırdı.

