Farah Zeynep Abdullah ve Gökhan Özoğuz Kaçsa da Kurtulamadı: Otoparkta Baş Başa Yakalandılar!
Gökhan Özoğuz ve Farah Zeynep Abdullah hakkında Şubat ayından bu yana magazin kulislerinde fısıldanan aşk dedikoduları yapılan paylaşımlar ve kameralara yakalanan anlara rağmen bir türlü kabul edilmedi.
Farah Zeynep Abdullah ve Athena’nın solisti Gökhan Özoğuz, hem sosyal medyada hem de objektifler karşısında flörtöz halleriyle dikkat çekerken reddedilen iddialar bir kez daha gündem olmuştu.
Müge Dağıstanlı'nın haberine göre, son olarak Fenerbahçe’de gittikleri bir restoranda otoparkta baş başa yemek yerken yakalanan ikili, kameralardan kaçsalar da kurtulamadı!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Son günlerde sosyal medya ve magazin gündemini sarsan haber, ünlü oyuncu Farah Zeynep Abdullah ile Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz arasındaki aşk dedikoduları oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yaşananların ardından Farah Zeynep Abdullah, Bi Kanal TV’nin “Bi Hafta Sonu” programına özel açıklamalarda bulunmuştu.
Farah Zeynep Abdullah, Bi Kanal TV’de yaptığı açıklamanın ardından yine Gökhan Özoğuz ile görüntülendi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın