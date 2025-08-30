Farah Zeynep Abdullah ve Gökhan Özoğuz Kaçsa da Kurtulamadı: Otoparkta Baş Başa Yakalandılar!

Gökhan Özoğuz ve Farah Zeynep Abdullah hakkında Şubat ayından bu yana magazin kulislerinde fısıldanan aşk dedikoduları yapılan paylaşımlar ve kameralara yakalanan anlara rağmen bir türlü kabul edilmedi.

Farah Zeynep Abdullah ve Athena’nın solisti Gökhan Özoğuz, hem sosyal medyada hem de objektifler karşısında flörtöz halleriyle dikkat çekerken reddedilen iddialar bir kez daha gündem olmuştu.

Müge Dağıstanlı'nın haberine göre, son olarak Fenerbahçe’de gittikleri bir restoranda otoparkta baş başa yemek yerken yakalanan ikili, kameralardan kaçsalar da kurtulamadı!