Kerem Aktürkoğlu'nun Kendisine Daha Önce Mesaj Attığını İddia Eden Influencer Sumru Özden X Gündemini Salladı!
Fenerbahçe’ye transferiyle gündemden düşmeyen Kerem Aktürkoğlu bu kez sosyal medyada bambaşka bir olayla konuşuluyor. Sosyal medya fenomeni Sumru Özden’in yaptığı imalı paylaşımın ardından, futbolcuya ait olduğu iddia edilen 2022 yılından eski mesajları ortaya çıktı. O dönem bekar olan Kerem Aktürkoğlu'nun mesajları yeniden gündeme gelince, X gündemi resmen çalkalandı!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Fenerbahçe’nin uzun süredir peşinde koştuğu Kerem Aktürkoğlu transferinde mutlu son geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kerem Aktürkoğlu gündemdeki yerini korurken 185 bin takipçili Sumru Özden isimli influencer X'te yaptığı paylaşımla sosyal medyayı salladı.
Sumru Özden, X hesabından “Paylaşımlarını siliyorsun da mesajları sildiğin için geri çekemezsin, onu ne yapacağız?” sözleriyle dikkat çeken ifadeler kullandı.
Sumru Özden, Aktürkoğlu'nun kendisine attığı mesajları neden paylaşmadığını da böyle açıkladı:
Aktürkoğlu'nun Sumru Özden'e attığı iddia edilen mesajlar ise kısa sürede X'te gündem oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın