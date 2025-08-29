Kerem Aktürkoğlu'nun Kendisine Daha Önce Mesaj Attığını İddia Eden Influencer Sumru Özden X Gündemini Salladı!

Benfica kulübü, milli futbolcunun sarı-lacivertlilere transferini 22,5 milyon euro + 2,5 milyon euro bonus bedelle duyurdu. Ancak transferden çok, Kerem’in sosyal medya hamleleri gündem yarattı. Galatasaray’daki tüm paylaşımlarını silen futbolcu, “Hocam” dediği Fatih Terim ile olan özel karesini de kaldırınca ortalık karıştı.

Kerem Aktürkoğlu’nun Galatasaray geçmişine ait tüm kareleri sosyal medya hesabından kaldırması, sarı-kırmızılı taraftarlardan büyük tepki topladı. Hatta Aktürkoğlu, yıllar önce Fatih Terim ile paylaştığı, “Yarım asırlık o üçgenin içinde yer almak ne büyük gurur, desteğiniz ve güveniniz için teşekkür ederim hocam” notunu düştüğü kareyi bile sildi.

O paylaşımda Aktürkoğlu, Terim’e “Siz bana harika bir hoca oldunuz. Umarım öğrettiklerinizi gerçekleştirebilecek ve size layık bir öğrenci olabilmişimdir” sözleriyle teşekkür etmişti.