Kerem Aktürkoğlu'nun Kendisine Daha Önce Mesaj Attığını İddia Eden Influencer Sumru Özden X Gündemini Salladı!

Kerem Aktürkoğlu'nun Kendisine Daha Önce Mesaj Attığını İddia Eden Influencer Sumru Özden X Gündemini Salladı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
29.08.2025 - 23:26

Fenerbahçe’ye transferiyle gündemden düşmeyen Kerem Aktürkoğlu bu kez sosyal medyada bambaşka bir olayla konuşuluyor. Sosyal medya fenomeni Sumru Özden’in yaptığı imalı paylaşımın ardından, futbolcuya ait olduğu iddia edilen 2022 yılından eski mesajları ortaya çıktı. O dönem bekar olan Kerem Aktürkoğlu'nun mesajları yeniden gündeme gelince, X gündemi resmen çalkalandı!

Fenerbahçe’nin uzun süredir peşinde koştuğu Kerem Aktürkoğlu transferinde mutlu son geldi.

Benfica kulübü, milli futbolcunun sarı-lacivertlilere transferini 22,5 milyon euro + 2,5 milyon euro bonus bedelle duyurdu. Ancak transferden çok, Kerem’in sosyal medya hamleleri gündem yarattı. Galatasaray’daki tüm paylaşımlarını silen futbolcu, “Hocam” dediği Fatih Terim ile olan özel karesini de kaldırınca ortalık karıştı.

Kerem Aktürkoğlu’nun Galatasaray geçmişine ait tüm kareleri sosyal medya hesabından kaldırması, sarı-kırmızılı taraftarlardan büyük tepki topladı. Hatta Aktürkoğlu, yıllar önce Fatih Terim ile paylaştığı, “Yarım asırlık o üçgenin içinde yer almak ne büyük gurur, desteğiniz ve güveniniz için teşekkür ederim hocam” notunu düştüğü kareyi bile sildi.

O paylaşımda Aktürkoğlu, Terim’e “Siz bana harika bir hoca oldunuz. Umarım öğrettiklerinizi gerçekleştirebilecek ve size layık bir öğrenci olabilmişimdir” sözleriyle teşekkür etmişti.

Kerem Aktürkoğlu gündemdeki yerini korurken 185 bin takipçili Sumru Özden isimli influencer X'te yaptığı paylaşımla sosyal medyayı salladı.

Geçmişte Kerem Aktürkoğlu'nun kendisine mesaj attığını iddia eden Sumru Özden futbolcunun profilinden kaldırdığı gönderilerin ardından yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

Sumru Özden, X hesabından “Paylaşımlarını siliyorsun da mesajları sildiğin için geri çekemezsin, onu ne yapacağız?” sözleriyle dikkat çeken ifadeler kullandı.

twitter.com

Aktürkoğlu'nun kendisine attığı mesajları sildiğini ama kendisinde geçmişte atılan mesajların bulunduğunu iddia eden Sumru Özden X kullanıcılarının çeşitli tepkilerine neden oldu.

Sumru Özden, Aktürkoğlu'nun kendisine attığı mesajları neden paylaşmadığını da böyle açıkladı:

twitter.com

“Mesajları paylaşmadım çünkü derdim mesajları ifşalamak değil. Milyonlarca insanı aptal yerine koyup olmadığınız biri gibi profil çiziyorsunuz ama gerçek kimliğiniz çok başka. Benim derdim bunu göstermekti, mesaj da yerine ulaşmış zaten :)”

Aktürkoğlu'nun Sumru Özden'e attığı iddia edilen mesajlar ise kısa sürede X'te gündem oldu.

twitter.com
twitter.com
twitter.com

İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
