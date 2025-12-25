onedio
Emekli Maaşıyla 20 Yıldır Dünyayı Geziyor: Yıllardır Valizle Yaşıyor

Gökçe Cici
25.12.2025 - 15:05

69 yaşındaki Tiera St. Claire, aylık 300 sterlin emekli maaşıyla geçiniyor. Son 20 yıldır sabit evde yaşamıyor. Konaklama için ev ve evcil hayvan bakıcılığı yapıyor. Farklı ülkelerde valizle sürdürülen hayatı sosyal medyada dikkat çekiyor. Uzmanlar ise bazı ülkelerde bu işin çalışma sayılabildiğini hatırlatıyor.

2005’te boşanma sonrası başladı, valiz hayatı kalıcı hale geldi

Tiera St. Claire’in hikâyesi 2005 yılında, 18 yıllık evliliğin bitmesiyle yön değiştirdi. Ayrılığın ardından İspanya’da 500 millik Camino de Santiago yürüyüşüne çıktı. Söz konusu yürüyüş, seyahat fikrini hayatın merkezine taşıyan dönüm noktası oldu.

Yolun devamı ise Hawaii’de geldi. Daha önce uzun süre yaşadığı Hawaii’de, arkadaş çevresinden gelen tekliflerle evcil hayvan bakıcılığı yapmaya başladı. Deneyim ilerledikçe konaklama masrafı ortadan kalktı, seyahat planı süreklilik kazandı.

Kira ödemiyor, masraf listesi yiyecek ve telefonla sınırlı

St. Claire, konaklama için ev sahiplerinin evinde kalıyor ve evcil hayvanların bakımını üstleniyor. Şu ana kadar Hawaii, New York ve Florida gibi noktalarda kaldığını, Londra, Madrid ile İspanya’nın Alicante, Valencia ve Marbella gibi şehirlerinde tekrar eden konaklamaları olduğunu söylüyor. Arkadaşlarının bazı şehirlerde valiz bırakmak için alan ayırması da süreci kolaylaştırıyor.

Kira ödemediği için aylık gelirin yettiğini belirten St. Claire, temel harcamaları yiyecek ve telefon faturası olarak anlatıyor. Birikim bulunmadığını da özellikle vurguluyor. Günlük rutinde uzun yürüyüşler, şehir gezileri, zaman zaman seyahat günlüğü tutma ve ara sıra ders verme gibi uğraşlar öne çıkıyor.

St. Claire, zaman zaman yalnızlık hissettiğini kabul ediyor

Yine de özgürlük ve maceraya açık yaşamın, tercih edilen düzenin en güçlü yanı olduğunu ifade ediyor. Tek başına seyahatte çoğu zaman güvende hissettiğini, riskli hissettiren anlarda ise çevre farkındalığıyla hareket ettiğini aktarıyor.

Evcil hayvanlarla kurulan temasın, sevgi ihtiyacını dengelediğini de söylüyor. Öte yandan uzmanlar, ev ve evcil hayvan bakıcılığının bazı ülkelerde çalışma kapsamına alınabildiğini ve çalışma vizesi bulunmayan kişilerin ülkeye girişte sorun yaşayabildiğini hatırlatıyor.

