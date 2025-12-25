Emekli Maaşıyla 20 Yıldır Dünyayı Geziyor: Yıllardır Valizle Yaşıyor

St. Claire, konaklama için ev sahiplerinin evinde kalıyor ve evcil hayvanların bakımını üstleniyor. Şu ana kadar Hawaii, New York ve Florida gibi noktalarda kaldığını, Londra, Madrid ile İspanya’nın Alicante, Valencia ve Marbella gibi şehirlerinde tekrar eden konaklamaları olduğunu söylüyor. Arkadaşlarının bazı şehirlerde valiz bırakmak için alan ayırması da süreci kolaylaştırıyor.

Kira ödemediği için aylık gelirin yettiğini belirten St. Claire, temel harcamaları yiyecek ve telefon faturası olarak anlatıyor. Birikim bulunmadığını da özellikle vurguluyor. Günlük rutinde uzun yürüyüşler, şehir gezileri, zaman zaman seyahat günlüğü tutma ve ara sıra ders verme gibi uğraşlar öne çıkıyor.