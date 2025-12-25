Emekli Maaşıyla 20 Yıldır Dünyayı Geziyor: Yıllardır Valizle Yaşıyor
69 yaşındaki Tiera St. Claire, aylık 300 sterlin emekli maaşıyla geçiniyor. Son 20 yıldır sabit evde yaşamıyor. Konaklama için ev ve evcil hayvan bakıcılığı yapıyor. Farklı ülkelerde valizle sürdürülen hayatı sosyal medyada dikkat çekiyor. Uzmanlar ise bazı ülkelerde bu işin çalışma sayılabildiğini hatırlatıyor.
2005’te boşanma sonrası başladı, valiz hayatı kalıcı hale geldi
Kira ödemiyor, masraf listesi yiyecek ve telefonla sınırlı
St. Claire, zaman zaman yalnızlık hissettiğini kabul ediyor
