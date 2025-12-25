Çin Astrolojisine Göre 2026 Ateş Atı Yılı: Burçları Neler Bekliyor?

2026 Ateş Atı Yılı, Koç burcu için tam anlamıyla gaz veren bir yıl olabilir. Zaten hızlı karar alan Koç, bu dönemde beklemeye hiç tahammül edemez. Uzun süredir içinde tutulan öfke, istek ya da hedefler artık ertelenmez. 'Şimdi ya da hiç' duygusu baskın hale gelir.

Bu yüksek tempo Koç’u hem ileri taşıyabilir hem de yorabilir. Özellikle iş ve ilişkilerde ani kopuşlar yaşanabilir. Ancak doğru yönlendirilen enerji, Koç için 2026’yı hayatının dönüm noktalarından biri haline getirebilir.

Boğa

Ateş Atı’nın hızlı ve değişken enerjisi Boğa burcu için ilk etapta rahatsız edici olabilir. Alışılmış düzenin bozulması, güvenli alanların sarsılması huzursuzluk yaratabilir. 2026, Boğa’nın “her şey kontrolümde olsun” isteğini zorlayacak.

Zamanla Boğa burcu şunu fark edebilir: Bazı değişimler sandığı kadar tehlikeli değildir. Özellikle maddi konular ve yaşam düzeniyle ilgili yeni bakış açıları kazanabilir. Direnç azaldıkça yıl daha akıcı hale gelir.