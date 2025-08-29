Galatasaray Paylaşımlarını Sildi: Benfica, Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe’ye Transferini Duyurdu
Jose Mourinho’nun görevine son verilmesiyle Fenerbahçe’de yaşanan teknik direktör değişimi sonrasında sürpriz bir gelişme yaşandı. Sarı lacivertli takım, uzun süredir bitirmeye çalıştığı Kerem Aktürkoğlu transferinde mutlu sona ulaştı. Benfica kulübü, Kerem'in Fenerbahçe'ye transfer olduğunu açıkladı. Bu bilgilerin gündeme gelmesinin ardından Kerem Aktürkoğlu eski takımı Galatasaray’ı sosyal medyada takipten çıkararak eski tüm fotoğraf ve paylaşımlarını sildi.
Benfica'dan yapılan açıklamada, 'Galatasaray'ın öncelik hakkı bulunması sebebiyle, kendilerine bu şartlar hakkında bilgi verilmiştir' denildi.
Fenerbahçe’de yılan hikayesine dönen Kerem Aktürkoğlu transferinde mutlu son.
Kerem Aktürkoğlu Galatasaray’ı takipten çıkardı, tüm paylaşımlarını sildi!
