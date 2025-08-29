onedio
Galatasaray Paylaşımlarını Sildi: Benfica, Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe’ye Transferini Duyurdu

Ali Can YAYCILI
29.08.2025 - 14:41 Son Güncelleme: 29.08.2025 - 15:16

Jose Mourinho’nun görevine son verilmesiyle Fenerbahçe’de yaşanan teknik direktör değişimi sonrasında sürpriz bir gelişme yaşandı. Sarı lacivertli takım, uzun süredir bitirmeye çalıştığı Kerem Aktürkoğlu transferinde mutlu sona ulaştı. Benfica kulübü, Kerem'in Fenerbahçe'ye transfer olduğunu açıkladı. Bu bilgilerin gündeme gelmesinin ardından Kerem Aktürkoğlu eski takımı Galatasaray’ı sosyal medyada takipten çıkararak eski tüm fotoğraf ve paylaşımlarını sildi.

Benfica'dan yapılan açıklamada, 'Galatasaray'ın öncelik hakkı bulunması sebebiyle, kendilerine bu şartlar hakkında bilgi verilmiştir' denildi.

Fenerbahçe’de yılan hikayesine dönen Kerem Aktürkoğlu transferinde mutlu son.

Uzun süredir, Benfica’da forma giyen milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu’nu transfer etmek isteyen Fenerbahçe, Portekiz takımını ikna edemiyordu. 

Benfica kulübü, Kerem'in Fenerbahçe'ye transfer olduğunu açıkladı. Anlaşmaya göre Fenerbahçe Portekiz takımına 22.5 milyon euro + 2.5 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

Kerem Aktürkoğlu Galatasaray’ı takipten çıkardı, tüm paylaşımlarını sildi!

Galatasaray’ın eski oyuncusu olan Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray’ın sosyal medya hesaplarını takipten çıkardıktan sonra önceki yıllarda sarı kırmızılı takımla ilgili olan paylaşımlarını sildi. Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş için yazdığı “Kulübeden izlesin” yorumunu da sildi.

