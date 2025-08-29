Mourinho’nun Gidişinden Sonra Yılmaz Vural Fenerbahçe’ye Sinyal Çaktı!
Fenerbahçe’de Portekizli teknik adam Jose Mourinho’nun görevden alınmasından sonra yeni teknik direktör arayışları devam ederken sarı lacivertli yönetime sürpriz bir sinyal geldi. Yılmaz Vural, sosyal medya hesabından Fenerbahçe Başkanı’na mesaj yolladı.
Fenerbahçe’de Jose Mourinho ile yolların ayrılmasından sonra yeni hoca arayışları devam ediyor.
Yılmaz Vural Fenerbahçe hayalini gerçekleştirmek istiyor.
