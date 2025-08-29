onedio
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Mourinho’nun Gidişinden Sonra Yılmaz Vural Fenerbahçe’ye Sinyal Çaktı!

Mourinho’nun Gidişinden Sonra Yılmaz Vural Fenerbahçe’ye Sinyal Çaktı!

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
29.08.2025 - 14:06

Fenerbahçe’de Portekizli teknik adam Jose Mourinho’nun görevden alınmasından sonra yeni teknik direktör arayışları devam ederken sarı lacivertli yönetime sürpriz bir sinyal geldi. Yılmaz Vural, sosyal medya hesabından Fenerbahçe Başkanı’na mesaj yolladı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Fenerbahçe’de Jose Mourinho ile yolların ayrılmasından sonra yeni hoca arayışları devam ediyor.

Fenerbahçe’de Jose Mourinho ile yolların ayrılmasından sonra yeni hoca arayışları devam ediyor.

Şampiyonlar Ligi bileti alamayan Fenerbahçe’de Jose Mourinho görevden alındı. Yeni teknik direktörün kim olacağı merakla beklenirken başkan Ali Koç’a sürpriz bir mesaj geldi.

Yılmaz Vural Fenerbahçe hayalini gerçekleştirmek istiyor.

Yılmaz Vural Fenerbahçe hayalini gerçekleştirmek istiyor.

Her zaman en büyük hayalinin Fenerbahçe’yi çalıştırmak olduğunu söyleyen Yılmaz Vural, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak “Ali beeeyy, merhaba..!” yazdı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın