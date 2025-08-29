onedio
Fenerbahçe, Teknik Direktör Jose Mourinho ile Yollarını Ayırdı

Ali Can YAYCILI
29.08.2025 - 10:36 Son Güncelleme: 29.08.2025 - 10:40

Fenerbahçe, Portekizli Teknik Direktör Jose Mourinho ile yollarını ayırdı. 

DETAYLAR GELECEK...

Fenerbahçe Kulübü, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile Portekizli teknik direktör Jose Mourinho ile yollarını ayırdığını belirtti.

Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: 

'Profesyonel Futbol A Takımımızın 2024-2025 sezonundan itibaren teknik direktörlük görevini yürüten Jose Mourinho ile yollarımız ayrılmıştır. Kendisine bugüne kadar takımımız için verdiği emekler için teşekkür eder, gelecek kariyerinde başarılar dileriz.'

