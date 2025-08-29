onedio
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Fenerbahçe’den Gönderilen Jose Mourinho’nun Tazminatı Gündem Oldu

Fenerbahçe’den Gönderilen Jose Mourinho’nun Tazminatı Gündem Oldu

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
29.08.2025 - 12:04 Son Güncelleme: 29.08.2025 - 12:21

UEFA Şampiyonlar Ligi Play-off turunda Benfica’ya elenen Fenerbahçe’de teknik direktör Jose Mourinho ile yollar ayrıldı. Sarı lacivertli takımda yaklaşık 1.5 yıl geçiren Portekizli teknik adamın 15 milyon euro tazminat alacağı iddia edilirken bu rakam sosyal medyada gündem oldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Fenerbahçe’de Jose Mourinho dönemi sona erdi.

Fenerbahçe’de Jose Mourinho dönemi sona erdi.

Avrupa’da alınan kötü sonuç sonrasında Fenerbahçe yönetimi Mourinho ile yollarını ayırdı. Portekizli teknik adamın gidişi sonrasında alacağı tazminat gündem olurken Mourinho’nnun Fenerbahçe’den 15 milyon euro alacağı iddia edildi.

twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com
twitter.com
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
13
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın