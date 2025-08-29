Fenerbahçe’den Gönderilen Jose Mourinho’nun Tazminatı Gündem Oldu
UEFA Şampiyonlar Ligi Play-off turunda Benfica’ya elenen Fenerbahçe’de teknik direktör Jose Mourinho ile yollar ayrıldı. Sarı lacivertli takımda yaklaşık 1.5 yıl geçiren Portekizli teknik adamın 15 milyon euro tazminat alacağı iddia edilirken bu rakam sosyal medyada gündem oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Fenerbahçe’de Jose Mourinho dönemi sona erdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın