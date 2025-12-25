onedio
Çin Astrolojisine Göre 2026'da Aşkı Bulacak Burçlar!

Çin Astrolojisine Göre 2026'da Aşkı Bulacak Burçlar!

Dilara Bağcı Peker
25.12.2025
25.12.2025 - 21:02

Yeni yıla az bir zaman kala burçların yeni bir senede neler yaşayacağı büyük bir merak konusu. Aşk, sağlık, kariyer, para...Peki Çin astrolojisine göre burçların neler yaşayacağını biliyor musunuz?

Çin astrolojisi, Batı astrolojisinin aksine yıldızlardan değil beş elementten ve hayvan sembollerinden oluşur. Bu astroloji sisteminde kişinin doğum yılı önemlidir. Kişi, doğum yılına göre Çin astrolojisindeki 12 hayvan birinin burcuna sahip olur. 2026, Çin astrolojisine göre 'Ateş Atı Yılı' olacak.

Peki Çin astrolojisine göre 2026 yılında kimler aşkı bulacak?

2026'da Ateş Atı Yılı yaşamaya hazır mısınız?

2026'da Ateş Atı Yılı yaşamaya hazır mısınız?

Çin astrolojisinde 12 hayvan sembolü bulunur: Sıçan, Öküz, Kaplan, Tavşan, Ejderha, Yılan, At, Keçi, Maymun, Horoz, Köpek ve Domuz. 

Buradaki her hayvan sembolü, belirli bir yıl boyunca hüküm süren bir enerjiyi temsil eder. 2026 yılında ise bizleri Ateş Atı Yılı bekliyor. Yani önümüzdeki sene özgürlüğün, bağımsızlığın, hızın ve tutkunun yılı olacak. Yeni başlangıçlar, cesur adımlar en çok bu yıl görülecek. Aşk konusunda da “bir anda olup biten”, kalbi hızlandıran karşılaşmalar ön planda olacak.

Peki ama kimler için?

Öncelikle 2026'nın genel yorumunu incelemek isteyenleri böyle alalım;

Çin astrolojisine göre aşkı bulacak ilk burç: Kaplan

2026 senin yılın olacak sevgili Kaplan! At yılıyla aranda doğal bir uyum var. Sosyal çevren genişliyor, yeni insanlarla tanışma ihtimalin de çok yüksek. Uzun süredir yalnızsan, bu yıl ani ama güçlü bir aşka düşebilirsin. Mevcut ilişkilerde ise bağlar ciddileşebilir.

Peki Çin astrolojisinde Kaplan burcu kimler oluyor?

1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023 yılında doğduysan sen bir Kaplan burcusun.

Köpek

Köpek

Sadakat ve güven arayan Köpekler için 2026, kalbi rahatlatan bir aşk getiriyor. Hayatına giren kişi sana “evdeyim” hissini yaşatabilir. Özellikle yılın ikinci yarısında uzun vadeli, sağlam ilişkiler öne çıkıyor.

Peki Çin astrolojisinde Köpek burcu kimler oluyor?

1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030 yılında doğduysan sen bir Köpek burcusun.

Keçi

Keçi

Romantik Keçiler için 2026 oldukça duygusal geçecek. At yılının enerjisi seni biraz konfor alanından çıkarıyor ama bu sayede gerçek aşk kapını çalıyor. Sanat, seyahat ya da arkadaş ortamları üzerinden tanışmalar çok olası!

Peki Çin astrolojisinde Keçi burcu kimler oluyor?

1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027 yılında doğduysan sen bir Keçi burcusun.

Domuz

Domuz

Aşk konusunda şansı genelde açık olan Domuz burcu, 2026’da bunu net şekilde hissedecek. Özellikle geçmişten gelen yarım kalmış bir hikâye yeniden gündeme gelebilir. “Bu sefer doğru kişi” dedirten bir ilişki ihtimali yüksek.

Peki Çin astrolojisinde Domuz burcu kimler oluyor?

1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019, 2031 yılında doğduysan sen bir Domuz burcusun.

Yılan

Yılan

Daha kontrollü ve mesafeli olan Yılanlar için 2026 sürprizlerle dolu. Planlamadığın bir anda gelen bir aşk, bakış açını tamamen değiştirebilir. Tutku yüksek, ama dengeyi korumak önemli.

Peki Çin astrolojisinde Yılan burcu kimler oluyor?

1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025 yılında doğduysan sen bir Yılan burcusun.

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
