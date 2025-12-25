Çin Astrolojisine Göre 2026'da Aşkı Bulacak Burçlar!

Yeni yıla az bir zaman kala burçların yeni bir senede neler yaşayacağı büyük bir merak konusu. Aşk, sağlık, kariyer, para...Peki Çin astrolojisine göre burçların neler yaşayacağını biliyor musunuz?

Çin astrolojisi, Batı astrolojisinin aksine yıldızlardan değil beş elementten ve hayvan sembollerinden oluşur. Bu astroloji sisteminde kişinin doğum yılı önemlidir. Kişi, doğum yılına göre Çin astrolojisindeki 12 hayvan birinin burcuna sahip olur. 2026, Çin astrolojisine göre 'Ateş Atı Yılı' olacak.

Peki Çin astrolojisine göre 2026 yılında kimler aşkı bulacak?