onedio
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Fenerbahçe ile Yollarını Ayıran Jose Mourinho Ne Kadar Tazminat Aldı?

Fenerbahçe ile Yollarını Ayıran Jose Mourinho Ne Kadar Tazminat Aldı?

Jose Mourinho
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
29.08.2025 - 11:27

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki hayal kırıklığının ardından teknik direktör José Mourinho ile yollarını ayırdı. Peki Jose Mourinho ne kadar tazminat aldı? Mourinho'nun yıllara göre tazminatı ne kadardı?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'ne kalamamasının ardından faturayı Portekizli Teknik Direktör Jose Mourinho'ya kesti.

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'ne kalamamasının ardından faturayı Portekizli Teknik Direktör Jose Mourinho'ya kesti.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamaya göre Jose Mourinho ile yollar ayrıldı.

Jose Mourinho Ne Kadar Tazminat Aldı?

Jose Mourinho Ne Kadar Tazminat Aldı?

Fenerbahçe, Jose Mourinho'ya 15 milyon euro tazminat ödeyecek.

Jose Mourinho'nun Yıllara Göre Aldığı Tazminatlar

2007 Chelsea: 21 milyon euro

2013 Real Madrid: 20 milyon euro

2015 Chelsea: 14.5 milyon euro

2018 Man United: 20 milyon euro

2021 Tottenham: 21 milyon euro

2024 Roma: 3.5 milyon euro

2025 Fenerbahçe: 15 milyon euro

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
1
1
1
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın