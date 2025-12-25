Mutfak Yönetiminde Ne Kadar İyisin?
Mutfakta iyiyim diyenler burada mı? Bu test mutfak yönetiminde ne kadar iyi veya ne kadar kötü olduğunu söylüyor. Cevabı öğrenmek için yapman gereken tek şey bu testi çözmek. Hadi bakalım başlıyoruz! Sonucunu yorumlara yazmayı unutma!
1. Haftalık yemek planı yapıyor musun?
2. Mutfak alışverişini nasıl yapıyorsun?
3. Peki dolap düzenin nasıl?
4. Aynı anda birden fazla yemek pişirebiliyor musun?
5. Kesme ve doğrama becerin nasıl?
6. Baharat kullanıyor musun?
7. Peki pişirme tekniklerinde nasılsın?
8. Genelde yemekleri tarife bakarak mı yaparsın?
Şef gibi yönetiyorsun!
Oldukça düzenlisin!
Fena değil ama geliştirilmesi lazım!
Yönetim tarafın geliştirilebilir...
