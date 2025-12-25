onedio
Mutfak Yönetiminde Ne Kadar İyisin?

25.12.2025 - 20:31

Mutfakta iyiyim diyenler burada mı? Bu test mutfak yönetiminde ne kadar iyi veya ne kadar kötü olduğunu söylüyor. Cevabı öğrenmek için yapman gereken tek şey bu testi çözmek. Hadi bakalım başlıyoruz! Sonucunu yorumlara yazmayı unutma!

1. Haftalık yemek planı yapıyor musun?

2. Mutfak alışverişini nasıl yapıyorsun?

3. Peki dolap düzenin nasıl?

4. Aynı anda birden fazla yemek pişirebiliyor musun?

5. Kesme ve doğrama becerin nasıl?

6. Baharat kullanıyor musun?

7. Peki pişirme tekniklerinde nasılsın?

8. Genelde yemekleri tarife bakarak mı yaparsın?

Şef gibi yönetiyorsun!

Sen mutfakta tam bir operasyon yöneticisisin diyebiliriz. Planlısın, düzenlisin ve zamanlamayı profesyonel bir şef gibi kontrol ediyorsun. Her malzemenin yeri belli, her tarif senin elinde daha iyi bir versiyona dönüşüyor. Hijyen, düzen ve planlama konusundaki hakimiyetin hem yemeklerin kalitesini artırıyor hem de mutfak stresini sıfırlıyor. Bu yüzden de mutfakta mükemmel bir şef gibi zamanı ve tüm süreci yönetiyorsun!

Oldukça düzenlisin!

Sen mutfakta oldukça kontrollü, lezzet odaklı ve çoğu konuda sistemli birisin. Genel düzeni koruyor, alışverişi akıllıca yapıyor ve yemek hazırlarken çoğunlukla planlı ilerliyorsun. Tabii ara sıra her şeyin şaştığı da oluyor. Teknik bilgilerin sağlam, bazı süreçlerde esneklik gösterebiliyorsun.  Zamanlama ve hijyen konusunda iyi bir denge yakalamışsın ama bazen ucu kaçıyor. Yine de kötüsün diyemeyiz oldukça dengelisin ve iyi yönetiyorsun.

Fena değil ama geliştirilmesi lazım!

Sen mutfakta temel düzeyde düzeni olan, sade ve pratik bir yaklaşımı tercih eden bir tarzı temsil ediyorsun. Zaman zaman karışıklık olsa da genel olarak kontrol sende.

Yemeklerin hafif, basit ve uygulanabilir oluyor. Açıkçası kompleks tarifler seni pek cezbetmiyor. Düzen, hijyen ve planlama konularında potansiyelin yüksek ama rutinin rahat. Bu yüzden mükemmel bir düzende değilsin ama yine de iyi iş çıkarıyorsun!

Yönetim tarafın geliştirilebilir...

Sen mutfakta spontane, özgür ve plansız bir tarzı benimsiyorsun. Yemek senin için daha çok hız ve anlık ihtiyaçlarla ilgili o yüzden de oldukça spontane şekilde takılıyorsun. Dolap düzeni, hijyen veya zamanlama konusunda çok fazla sistem kurmadığın için mutfak yönetimi zorlaşabiliyor kabul edelim... Pratikliği sevsen de plansızlık bazen maliyet, israf ve stres yaratabiliyor. Biraz daha yönetim tarafını geliştirebilirsin.

Begüm
Begüm
Onedio Üyesi
İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
