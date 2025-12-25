Airfryer'da Çörek Otlu Kaşarlı Poğaça, Portakallı Haşhaşlı Muffin ve Sebzeli Şiş Köfte Tavuk Nasıl Yapılır?

Çörek Otlu Kaşarlı Poğaça

Malzemeler:

1 çay bardağı yoğurt

1 çay bardağı zeytinyağı

3 yemek kaşığı tereyağı

1 adet yumurta beyazı

2,5 su bardağı un

1 çay kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı kabartma tozu

İçi İçin:

120 gram rendelenmiş kaşar peyniri

Üzeri İçin:

1 adet yumurta sarısı

1 yemek kaşığı çörek otu

Yapılışı:

1. Geniş bir kasede yoğurt, zeytinyağı, tereyağı, yumurta beyazı, un, tuz ve kabartma tozunu ele yapışmayan bir hamur haline gelene kadar yoğurun.

2. Hamurdan parçalar alıp yuvarlayın ve elinizde yassılaştırın. Orta kısmına kaşar peyniri koyup kapatın ve hazneye yerleştirin.

3. Üzerlerine yumurta sarısı ve çörek otu serpiştirin. 170 derecede 20 dakika pişirin.

Portakallı Haşhaşlı Muffin

Malzemeler:

2 adet yumurta

1,5 çay bardağı toz şeker

1 çay bardağı sıvıyağ

1 çay bardağı portakal suyu

1 paket vanilin

2 yemek kaşığı mavi haşhaş

1 paket kabartma tozu

1 adet portakal kabuğu rendesi

3 çay bardağı un

Yapılışı:

1. Bir kasede yumurta ve şekeri köpük haline gelene dek çırpın. Üzerine sıvı yağ, portakal suyu, vanilin, mavi haşhaş, kabartma tozu, portakal kabuğu rendesi ve unu ekleyip koyu kıvamlı bir harç elde edin.

2. Harcı muffin kalıplarına 1 parmak boşluk kalacak şekilde pay edin ve hazneye yerleştirin.

3. 170 derecede 20 dakika pişirin. ilk sıcaklığı geçtikten sonra arzuya göre süsleyerek servis edin.

Sebzeli Şiş Köfte Tavuk

Malzemeler:

Tavuk Köfte İçin:

1 adet tavuk göğsü

1/2 adet soğan

3 yemek kaşığı panko

1 adet yumurta

1 diş sarımsak

1 çay kaşığı tuz

1/2 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı kimyon

1 çay kaşığı pul biber

1 çay kaşığı toz kırmızı biber

1 çay kaşığı köri

1 tatlı kaşığı kekik

1/2 çay bardağı zeytinyağı

Şişe Dizmek İçin:

Cherry domates

Kırmızı soğan

Kapya biber

Pişirmek İçin:

Sprey yağ

Yapılışı:

1. Tavuk köftesi için tüm malzemeleri rondodan geçirip koyu kıvamlı bir harç elde edin. Elinizi yağlayıp harçtan ceviz büyüklüğünde parçalar alın ve yuvarlayın.

2. Tahta şişlere köfteleri aralarında cherry domates, soğan ve kapya biber olacak şekilde dizin. 190 derecede 20 dakika pişirip sıcak olarak servis edin.

Afiyet olsun!