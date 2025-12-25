Senin İhtiyaçlarına Hangi IPL Cihazı Uygun?
Tüy azaltma konusunda herkesin cilt tipi, ağrı eşiği, beklentisi ve bakım rutini farklı. Kimisi en hızlı sonucu ister, kimisi en acısız deneyimi, kimisi de cildine en güvenli olanı seçer...
Bu testte birkaç basit soruyla sana en uygun IPL yaklaşımını ortaya çıkarıyoruz. Hazırsan başlayalım! 👇🏻
Öncelikle söyle bakalım! Cilt yapını nasıl tanımlarsın?
Peki, tüy azaltma sürecinden en büyük beklentin ne?
Kişisel bakım rutinine ayıracak ne kadar sabrın var?
Söyle bakalım! Pürüzsüz bir cilde kavuşmak için bugüne kadar yaptığın en uç şey neydi?
Anlaşıldı... IPL cihazı satın alırken dikkat ettiğin bir kriter var mı?
Sence bir epilasyon aleti ne kadar süre garanti sunmalı?
Son olarak, güzellik merkezlerinde binlerce kişinin kullandığı başlıklarla işlem yaptırmak hakkında ne düşünüyorsun?
Senin canın tatlı, sana acısız bir IPL cihazı lazım!
Sen hem sabırsızsın hem acı eşiğin düşük sana kısa sürede sonuç veren bir IPL cihazı lazım!
Sen profesyonel bir çözüm arıyorsun sana yüksek oranda tüylerde azalma sağlayan bir IPL cihazı lazım!
Hem acısız hem etkili bir tüy azaltma rutini için ULIKE en büyük yardımcın!
