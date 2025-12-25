onedio
Senin İhtiyaçlarına Hangi IPL Cihazı Uygun?

Onedio Content
Onedio Content - Onedio Editörü
25.12.2025 - 18:57

Tüy azaltma konusunda herkesin cilt tipi, ağrı eşiği, beklentisi ve bakım rutini farklı. Kimisi en hızlı sonucu ister, kimisi en acısız deneyimi, kimisi de cildine en güvenli olanı seçer...

Bu testte birkaç basit soruyla sana en uygun IPL yaklaşımını ortaya çıkarıyoruz. Hazırsan başlayalım! 👇🏻

Öncelikle söyle bakalım! Cilt yapını nasıl tanımlarsın?

Peki, tüy azaltma sürecinden en büyük beklentin ne?

Kişisel bakım rutinine ayıracak ne kadar sabrın var?

Söyle bakalım! Pürüzsüz bir cilde kavuşmak için bugüne kadar yaptığın en uç şey neydi?

Anlaşıldı... IPL cihazı satın alırken dikkat ettiğin bir kriter var mı?

Sence bir epilasyon aleti ne kadar süre garanti sunmalı?

Son olarak, güzellik merkezlerinde binlerce kişinin kullandığı başlıklarla işlem yaptırmak hakkında ne düşünüyorsun?

Senin canın tatlı, sana acısız bir IPL cihazı lazım!

Epilasyon dendiğinde aklına gelen o eski 'çıt çıt' sesleri veya can yakan sıcaklıklar seni korkutmasın. Sen cildine değer veren ve bu süreci bir işkenceye değil, bir kişisel bakım ritüeline dönüştürmek isteyen birisin!

Tam da bu yüzden ULIKE AIR 3 IPL cihazısenin ihtiyaçlarına birebir uyuyor!

Sen hem sabırsızsın hem acı eşiğin düşük sana kısa sürede sonuç veren bir IPL cihazı lazım!

Sen tam bir zamanım değerli, canım kıymetli insanısın! Acıya katlanmak ya da aylar boyu sonuç beklemek kesinlikle sana göre değil. Senin için epilasyon demek, koltuğuna yayılıp acı hissetmeden pürüzsüzlüğe ulaşmak demek. Çünkü sen beklemeyi sevmiyorsun!

Tam da bu yüzden ULIKE AIR 3 IPL cihazı senin ihtiyaçlarına birebir uyuyor!

Sen profesyonel bir çözüm arıyorsun sana yüksek oranda tüylerde azalma sağlayan bir IPL cihazı lazım!

Cildini tanıyan ve kendini önemseyen biri olarak, rutini seni yormadan sürdürebilen bir IPL çözümü tam sana göre. Etkiyi görmek istiyorsun ama sürecin güvenli, hassas ve hızlı olması senin için daha değerli.”.

Tam da bu yüzden ULIKE AIR 3 IPL cihazı senin ihtiyaçlarına birebir uyuyor!

Hem acısız hem etkili bir tüy azaltma rutini için ULIKE en büyük yardımcın!

ULIKE AIR 3, saniyede 0.7 atış hızıyla seanslarını jet hızında bitirmeni sağlarken sadece 4 haftalık düzenli kullanımda tüylerde %93’e varan azalma sağlıyor. En önemlisi de o meşhur Patentli Safir Buz Soğutma Teknolojisi! Cilt yüzeyini 18 derecede sabit tuttuğu için 'acıyacak mı?' korkusunu rafa kaldırıp tamamen acısız bir deneyim yaşayabilirsin. Üstelik 30 gün memnuniyet garantisiyle risk sıfır!

