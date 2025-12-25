Senin İhtiyaçlarına Hangi IPL Cihazı Uygun?

Tüy azaltma konusunda herkesin cilt tipi, ağrı eşiği, beklentisi ve bakım rutini farklı. Kimisi en hızlı sonucu ister, kimisi en acısız deneyimi, kimisi de cildine en güvenli olanı seçer...

Bu testte birkaç basit soruyla sana en uygun IPL yaklaşımını ortaya çıkarıyoruz. Hazırsan başlayalım! 👇🏻