Güney Kore Kağıthane Benzerliğinden Küçük Detayları Kaçıranlara Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Güney Kore Kağıthane Benzerliğinden Küçük Detayları Kaçıranlara Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
25.12.2025 - 18:21

Twitter veya alışamadığımız adıyla X'te yapılan komik paylaşımlar tüm sosyal medyayı besliyor. Buradan çıkan paylaşımlar farklı mecralarda bile insanları güldürüyor. Bu da X'i mizahın en önemli kaynağı haline getiriyor. Her gün olduğu gibi bugün de akımlarıyla, şakalarıyla mizahın nabzı hızlı attı. Bakalım haftanın 25 Aralık 2025 günü hangi paylaşımlar öne çıkmış? Günün en komik tweetleri hangileri olmuş?

Başlayalım!

twitter.com

Odak süresi yerlerde...

Doğru yöntem bu olabilir.

twitter.com

Olgunlaşmak böyle bir şey...

twitter.com

Devam edelim...

twitter.com
Yokuşları da varsa tamamdır.

twitter.com

Sıkıntı kardeşim...

twitter.com

Olmayan var mı?

twitter.com

Aradaki tüm yıllar 2021

twitter.com

