onedio
article/comments
article/share
Haberler
Goygoy
Günlük Hayatta Karşılaştıkları Manzaralardan Mizah Çıkaran Twitter Kullanıcıları

Günlük Hayatta Karşılaştıkları Manzaralardan Mizah Çıkaran Twitter Kullanıcıları

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
25.12.2025 - 16:49

Mizah sadece dergide, ekranda, kaydırmalı videolarda değil, kimi zaman sokakta, hayatın içinde! Bu yüzden günlük hayatta yakaladıkları kareleri, olayları paylaşanlar hem çok seviliyor hem de etkileşim rekorları kırıyor. Bakalım son zamanlarda sokağın mizahında neler dönmüş?

İyi eğlenceler 🚀

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Ne güzel tedavi edilmiş işte...

Ne güzel tedavi edilmiş işte...
twitter.com

Refleks olmuş artık...

Refleks olmuş artık...
twitter.com

Dersi ona göre dinle...

Dersi ona göre dinle...
twitter.com

Amin...

Amin...
twitter.com

Ya da turneye çıktı.

Ya da turneye çıktı.
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Ülkemizde vanilya yok sayılıyor...

Ülkemizde vanilya yok sayılıyor...
twitter.com

Arada çevirmek lazım...

Arada çevirmek lazım...
twitter.com

Cinsiyet belirtilmemiş...

Cinsiyet belirtilmemiş...
twitter.com

Bir de uyarı...

Bir de uyarı...
twitter.com

Hayat kurtarır...

Hayat kurtarır...
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kapatalım...

Kapatalım...
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de tam senlik 👍

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
8
6
2
1
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın