Her Ne Yapıyorsanız Bırakıp Okumanız Gereken 2025 Yılının En Komik 25 Tweeti

Her yıl olduğu gibi 2025 de belli başlı olaylara ev sahipliği yaptı. Üzüldüğümüz, sevindiğimiz, gurur duyduğumuz, korktuğumuz anlar oldu. Tabii bu kadar olayın yaşandığı koca bir seneyi paylaşımlarıyla çekilir kılanlar da vardı. 2025 yılında binlerce komik tweet atıldı. Bu paylaşımlar eski adı Twitter olan X'in mizah yükünü tek başına taşıdı. Bakalım geçtiğimiz sene en çok nelere gülünmüş?