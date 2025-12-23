Nükleer Reaktör Gibi Çalışan Soba Yorum Yağmuruna Tutuldu
Bazen tüm ülke ve dünya gündemi, adli olaylar magazin skandalları rastgele atılmış bir videodaki detay pek çok konunun önüne geçebiliyor. Bir TikTok kullanıcısı da evinde yanan sobayı paylaştı ama soba bildiğimiz sobalardan değildi. Videodaki soba öyle bir ısınmıştı ki borulara kadar kızardı. Bu görüntü de komik yorumların ekmeğine yağ sürdü.
İşte o soba 👇
Tabii yorumlar da soba kadar ilginç...
İzliyoruz...
Gamer tayfa da boş durmadı.
👇
👇
👇
👇
👇
*mınoğlu sobacılık
soba aşık olmuş
soba eriyecek