Nükleer Reaktör Gibi Çalışan Soba Yorum Yağmuruna Tutuldu

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
23.12.2025 - 20:39

Bazen tüm ülke ve dünya gündemi, adli olaylar magazin skandalları rastgele atılmış bir videodaki detay pek çok konunun önüne geçebiliyor. Bir TikTok kullanıcısı da evinde yanan sobayı paylaştı ama soba bildiğimiz sobalardan değildi. Videodaki soba öyle bir ısınmıştı ki borulara kadar kızardı. Bu görüntü de komik yorumların ekmeğine yağ sürdü.

İşte o soba 👇

Tabii yorumlar da soba kadar ilginç...

twitter.com

İzliyoruz...

twitter.com

Gamer tayfa da boş durmadı.

twitter.com

👇

👇

👇

👇

👇

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
nickyok.

*mınoğlu sobacılık

Kedi Topu

soba aşık olmuş