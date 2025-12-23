onedio
Kusursuz Gün Tabağından Yılın Kelime Şakasına Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
23.12.2025 - 20:11

Twitter veya alışamadığımız adıyla X'te yapılan komik paylaşımlar tüm sosyal medyayı besliyor. Buradan çıkan paylaşımlar farklı mecralarda bile insanları güldürüyor. Bu da X'i mizahın en önemli kaynağı haline getiriyor. Bakalım 23 Aralık Salı günü hangi paylaşımlar öne çıkmış? Günün en komik tweetleri hangileri olmuş?

Başlayalım!

twitter.com

Hiç bu açıdan düşünmemiştik.

twitter.com

Çok net!

twitter.com

Öyle de bir sorun var.

twitter.com

Sağolsunlar...

twitter.com
Yoruma ne hacet...

twitter.com

Aslında gelme demek istiyor.

twitter.com

Devam ediyoruz...

twitter.com
twitter.com

İbretlik bir öykü...

twitter.com
Kapatalım 👋

twitter.com

İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
