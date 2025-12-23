2025 Yılında Sosyal Medyadan Çıkıp Hayatımıza Giren Akım ve Kalıplar
2025 yılı acı tatlı pek çok olayla hafızalarımıza kazınacak bir yıl oldu. Her yıl olduğu gibi sevindiğimiz, üzüldüğümüz, unutmak isteyeceğimiz veya tekrar yaşamak istediğimiz olaylara şahit olduk. Sosyal medya da ayrı bir dünya olduğu için oraya has akımlar da dikkat çekti. Hatta bazı kalıplar günlük dilimize bile yerleşti.
"Geri dön be minik kızım"
So sad, so sad...
"Mimar Selim Bey mi yaptı?"
"Başkan bu direkt ..."
Aşkent Ankara
Keklikler vs Keneler
Ghibli akımı
Lavaboya sıkışan karpuz da epey konuşuldu.
Sıkıntı küçük
"Ben de buraya işerim"
Yıkılası
Bağlanamayan erkek arkadaşa verilen seri yanıt da epey konuşuldu.
"Biz de deriniz."
