2025 Yılında Sosyal Medyadan Çıkıp Hayatımıza Giren Akım ve Kalıplar

2025 Yılında Sosyal Medyadan Çıkıp Hayatımıza Giren Akım ve Kalıplar

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
23.12.2025

2025 yılı acı tatlı pek çok olayla hafızalarımıza kazınacak bir yıl oldu. Her yıl olduğu gibi sevindiğimiz, üzüldüğümüz, unutmak isteyeceğimiz veya tekrar yaşamak istediğimiz olaylara şahit olduk. Sosyal medya da ayrı bir dünya olduğu için oraya has akımlar da dikkat çekti. Hatta bazı kalıplar günlük dilimize bile yerleşti.

"Geri dön be minik kızım"

Bir X kullanıcısının artık konuşmadığı eski erkek arkadaşından aldığı mesaj olay oldu. Je t'aime, mon amour kalıpları da 2025 Ocak ayına damga vurdu.

So sad, so sad...

Türkiye'ye matcha çayını tanıtan Derin Talu bu kalıbı resmen tüm sosyal medyanın beyninle işledi. 'Guys annem tatilde olduğu için matcha içemiyorum so sad so sad' yazdığı Instagram gönderisi ise akıllardan çıkmadı.

"Mimar Selim Bey mi yaptı?"

Uzun yıllar önce Evim Şahane isimli programla tüm Türkiye tarafından sevilen Mimar Selim Yuhay son zamanlarda tekrar gündeme geldi. Ancak yayınlandığı dönem çok ince ve düşünceli bir şekilde olduğu düşünülen tasarımların travmatik etkileri olduğu yıllar sonra anlaşıldı. 'Mimar Selim Bey'in yaptığı X' kalıbı travmatik etkisi olan nesneler için kullanılmaya başlandı.

"Başkan bu direkt ..."

Özellikle yemekle ilgili bir beğeni oluştuğunda kullanılan bu kalıp modern deyimlerden olmaya aday.

Aşkent Ankara

Özellikle yağmur yağdığında birçok sosyal medya kullanıcısının dikkati Ankara'ya kesiliyor. Çünkü aşkın Ankara'da yaşandığına dair romantik fotoğraflar tüm platformların anasayfalarını süslüyor.

Keklikler vs Keneler

Yaz aylarında yaşanan kene ısırığı vakaları pek çok kişiyi endişelendirmişti. Doğada kenelerin düşmanının keklik kuşları olduğu bilgisi yayıldı. Sonradan bunun bir temeli olmadığı ortaya çıksa da keklikler sanal kahramanlarımız oldu.

Ghibli akımı

Time dergisinin bile yılın kişisi olarak seçtiği yapay zeka mizahta da kullanıldı. Özellikle Ghibli akımıyla ortalık Miyazaki filmlerine döndü.

Lavaboya sıkışan karpuz da epey konuşuldu.

Sıkıntı küçük

"Ben de buraya işerim"

Eva isimli bir kullanıcının zorunlu sunum yapmasına verdiği tepki tüm timeline'a yayıldı. İnsanlar beğenmedikleri yerleri sarıya boyayarak bu tepkiye katıldı.

Yıkılası

Bir TikTok kullanıcısının 'Yıkılası New York nasıl da Malatya'ya benziyor' başlıklı paylaşımı X'e de sıçradı. İnsanlar yurt dışında Türkiye'ye benzettikleri yerleri bu kalıpla ifade etmeye başladılar.

Bağlanamayan erkek arkadaşa verilen seri yanıt da epey konuşuldu.

"Biz de deriniz."

Bir sokak röportajında siyasi konularla ilgili bilgisi olan vatandaş muhabir tarafından övgü alınca hiç de mütevazı davranmayarak 'Biz de deriniz' yanıtını verdi. Bu kalıp da aldı yürüdü.

