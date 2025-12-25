İngiltere Hükümeti 2024'ten Bu Yana Influencerlara Servet Ödedi

İngiliz hükümetinin 2024 yılında TikTok başta olmak üzere sosyal medya platformlarında faaliyet gösteren 215 influencer ile çalıştığı ve bu iş birlikleri için 1 milyon pound (yaklaşık 58 milyon lira) harcadığı ortaya çıktı.

İçişleri, Adalet, Savunma ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlıkları (DWP), 2024’ten bu yana faaliyetlerini tanıtmak için en fazla ücretli sosyal medya fenomeni kullanan kurumlar arasında yer aldı. Çalışma ve Emeklilik Bakanlığı’nın (DWP) geçen yıl hiç kimseyi işe almamış olmasına rağmen, bu yıl sekiz fenomene toplam 120 bin 023 pound ödeme yapması eleştirilerin odağı oldu.