İngiltere Hükümeti 2024'ten Bu Yana Influencerlara Servet Ödedi
İngiltere’de Bilgi Edinme Özgürlüğü kapsamında açıklanan veriler, bakanlıkların kampanyalarında influencer kullanımının arttığını ortaya koydu. 2024’ten bu yana bu alana yaklaşık 60 milyon lira harcandığı belirtildi.
Bakanlıklar fenomenlerle çalışmaya başladı.
İşçi alımı yapmadılar ama bütçeyi fenomenlere ayırdılar.
