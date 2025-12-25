onedio
article/comments
article/share
İngiltere Hükümeti 2024'ten Bu Yana Influencerlara Servet Ödedi

İngiltere Hükümeti 2024'ten Bu Yana Influencerlara Servet Ödedi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
25.12.2025 - 18:40

İngiltere’de Bilgi Edinme Özgürlüğü kapsamında açıklanan veriler, bakanlıkların kampanyalarında influencer kullanımının arttığını ortaya koydu. 2024’ten bu yana bu alana yaklaşık 60 milyon lira harcandığı belirtildi.

Bakanlıklar fenomenlerle çalışmaya başladı.

Bakanlıklar fenomenlerle çalışmaya başladı.

İngiltere hükümetinin kamuoyuna dönük kampanyalarında influencer kullanımının dikkat çekici şekilde arttığı belirlendi. Savunma’dan Eğitim’e, İçişleri’nden Adalet ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlıklarına kadar birçok kurum, mesajlarını daha geniş kitlelere ulaştırmak için sosyal medya fenomenleriyle çalıştı.

İşçi alımı yapmadılar ama bütçeyi fenomenlere ayırdılar.

İşçi alımı yapmadılar ama bütçeyi fenomenlere ayırdılar.

İngiliz hükümetinin 2024 yılında TikTok başta olmak üzere sosyal medya platformlarında faaliyet gösteren 215 influencer ile çalıştığı ve bu iş birlikleri için 1 milyon pound (yaklaşık 58 milyon lira) harcadığı ortaya çıktı.

İçişleri, Adalet, Savunma ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlıkları (DWP), 2024’ten bu yana faaliyetlerini tanıtmak için en fazla ücretli sosyal medya fenomeni kullanan kurumlar arasında yer aldı. Çalışma ve Emeklilik Bakanlığı’nın (DWP) geçen yıl hiç kimseyi işe almamış olmasına rağmen, bu yıl sekiz fenomene toplam 120 bin 023 pound ödeme yapması eleştirilerin odağı oldu.

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
