Sinan Akçıl, Sadettin Saran'a Kefil Oldu: “Spordan Başka Bir Şeyle İlgilenmediğine Şahitlik Ederim”
Uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran hakkında Sinan Akçıl’dan açıklama geldi. Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl, bir dönemler baba-oğul gibi olduğunu dile getirdiği Sadettin Saran’a kefil olduğuna dair X hesabından bir tweet paylaştı. Gelin detaylara geçelim…
Son günlerdeki uyuşturucu soruşturmaları kapsamında gözaltına alınan isimlerden biri olan Sadettin Saran, geçtiğimiz saatlerde adli kontrol şartı ile serbest bırakılmıştı.
Sinan Akçıl da konuya dair açıklama yaptı ve Saran’a kefil oldu.
İşte ünlü şarkıcının Sadettin Saran ile ilgili attığı tweet 👇
