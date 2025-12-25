onedio
Sinan Akçıl, Sadettin Saran'a Kefil Oldu: “Spordan Başka Bir Şeyle İlgilenmediğine Şahitlik Ederim”

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
25.12.2025 - 18:55

Uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran hakkında Sinan Akçıl’dan açıklama geldi. Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl, bir dönemler baba-oğul gibi olduğunu dile getirdiği Sadettin Saran’a kefil olduğuna dair X hesabından bir tweet paylaştı. Gelin detaylara geçelim…

Son günlerdeki uyuşturucu soruşturmaları kapsamında gözaltına alınan isimlerden biri olan Sadettin Saran, geçtiğimiz saatlerde adli kontrol şartı ile serbest bırakılmıştı.

Saran, soruşturma kapsamında test vermiş ve testi pozitif çıkınca ikinci kez gözaltına alınmıştı. Bugün öğle saatlerinde ise adli kontrol şartı ile serbest bırakılmıştı. Haftanın iki günü adli kontrol kapsamında karakolda imza vereceği açıklanmış ek olarak yurt dışına çıkma yasağının da süreceği duyurulmuştu.

Sinan Akçıl da konuya dair açıklama yaptı ve Saran’a kefil oldu.

Akçıl aşağıdaki sözlerle Saran’ın yanında olduğunu dile getirdi 👇

“Son ana kadar bekledim yazmak için,hayal kırıklığına uğramamak adına,ve uğramadım..

Aramız son yıllarda eskisi kadar iyi değil,ama uzun bir dönem baba-oğul gibiydik,ve cok fazla anı paylaştık Sadettin abi ile,sağlıktan,spordan başka bir şeyle ilgilenmediğine (buna içki içmemek te dahil,ayda yılda bir PURO içerdik sadece)

şahitlik eder misin? derseniz,koşulsuz ve şartsız EDERİM..Geçmiş olsun başkana ve  büyük F.B camiasına”

İşte ünlü şarkıcının Sadettin Saran ile ilgili attığı tweet 👇

