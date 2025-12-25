Seda Tripkolic “Gözlerinin Yeşilini Özledim” Şarkısını 15 Yıl Sonra Yeniden Söyledi

'Gözlerinin Yeşilini Özledim' isimli parça ile harika bir çıkış yakalayan Seda Tripkolic, müzik piyasasının tanınan isimlerinden biri olmuştu. Hakan Dönmez ile dünyaevine giren ve kızları Perisa'yı kucağına alan Seda Sular yıllar sonra Gözlerinin Yeşilini Özledim şarkısını seslendirdi.
Gelin o anlara birlikte bakalım:
Bir dönemin en popüler parçalarından biri olan, dinleyenlerin ezbere bildiği "Gözlerinin Yeşilini Özledim" şarkısı yeniden gündeme geldi.
