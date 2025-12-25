onedio
Simge Sağın Erken Yaşta Yaptığı Evliliği İlk Kez Anlattı!

Simge Sağın Erken Yaşta Yaptığı Evliliği İlk Kez Anlattı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
25.12.2025 - 14:22

Yıllardır pop listesinin en üst sıralarında yer alan “Miş Miş”, “Yankı”, “Ben Bazen”, “Üzülmedin mi?” ve tribünlerle özdeşleşen “Aşkın Olayım” gibi şarkılarla hitlere imza atan Simge Sağın'ın açıklamaları da bir o kadar ses getiriyor. Genellikle özel hayatını gözlerden uzak tutmaya çalışan Simge, genç yaşta evlenip boşandığını söyleyerek o döneme dair dikkat çeken cümleler kurdu. 

Kaynak:Banu Noyan'la En Moda

Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=VFAT9...
“Miş Miş”, “Yankı”, “Aşkın Olayım”, “Ben Bazen”, “Üzülmedin mi?” gibi hitlerle yıllardır listelerin başından inmeyen Simge Sağın özel hayatıyla ilgili açıklamalarıyla da konuşuluyor.

Son zamanlarda ise kendisinin adını daha çok Mauro Icardi ile çıkan aşk iddiaları konuşmuştuk. Simge, katıldığı bir programda iddialar sorulunca “Icardi bana bir işaret gönderseydi ben de belki ona yürüyebilirdim” diyerek konuyla ilgili açık kapı bırakmıştı.

Banu Noyan'ın programına konuk olan Simge daha önce başından geçen evliliği ilk kez anlattı.

