Simge Sağın Erken Yaşta Yaptığı Evliliği İlk Kez Anlattı!
Yıllardır pop listesinin en üst sıralarında yer alan “Miş Miş”, “Yankı”, “Ben Bazen”, “Üzülmedin mi?” ve tribünlerle özdeşleşen “Aşkın Olayım” gibi şarkılarla hitlere imza atan Simge Sağın'ın açıklamaları da bir o kadar ses getiriyor. Genellikle özel hayatını gözlerden uzak tutmaya çalışan Simge, genç yaşta evlenip boşandığını söyleyerek o döneme dair dikkat çeken cümleler kurdu.
“Miş Miş”, “Yankı”, “Aşkın Olayım”, “Ben Bazen”, “Üzülmedin mi?” gibi hitlerle yıllardır listelerin başından inmeyen Simge Sağın özel hayatıyla ilgili açıklamalarıyla da konuşuluyor.
Banu Noyan'ın programına konuk olan Simge daha önce başından geçen evliliği ilk kez anlattı.
