Kızı Mina'nın Yüzünü Doğduğundan Beri Saklayan Eda Ece'den Açıklama: "Kocamdan İzin Almam Lazım"

Kızı Mina'nın Yüzünü Doğduğundan Beri Saklayan Eda Ece'den Açıklama: "Kocamdan İzin Almam Lazım"

Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
25.12.2025 - 15:10

Eda Ece, oyunculuğu kadar özel hayatıyla da merak edilen isimlerden biri. Milli basketbolcu eşi Buğrahan Tuncer’le kurduğu aile ve annelik süreciyle sık sık gündeme gelen Ece, kızı Mina’yla ilgili aldığı sosyal medya kararlarıyla da dikkat çekiyor. Son olarak Etiler’de görüntülenen oyuncu, Mina’nın fotoğraflarını neden paylaşmadığını ve bu konuda eşiyle nasıl bir yol izlediklerini anlattı.

Oyunculuğu ve samimi tavırlarıyla büyük beğeni toplayan Eda Ece son zamanlarda daha çok ailesine ve kızı Mina'ya odaklanmış durumda.

Eda Ece ve milli basketbolcu Buğrahan Tuncer, 21 Haziran 2023’te İstanbul’da yaptıkları düğünle evlenmişti.  Çift, 4 Nisan 2024’te kızları Mina İpek’i kucaklarına almıştı.

Eda Ece, annelikle birlikte hayatının bambaşka bir yere evrildiğini daha önce de anlatmış; “annelik ne büyük bir şeymiş” diyerek bu sürecin kendisini değiştirdiğini söylemişti. elele Kızının yüzünü ise doğduğundan beri paylaşmıyor. Bu tercihini de “nazar”dan çok, Mina’nın ileride kendi kararlarını verebilmesi ve dijitalde izinin küçük yaştan itibaren yayılmaması üzerinden açıklamıştı.

Son olarak Eda Ece, TV8 mikrofonlarına kızı Mina'yı paylaşmamasıyla ilgili konuştu.

