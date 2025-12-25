Kızı Mina'nın Yüzünü Doğduğundan Beri Saklayan Eda Ece'den Açıklama: "Kocamdan İzin Almam Lazım"
Eda Ece, oyunculuğu kadar özel hayatıyla da merak edilen isimlerden biri. Milli basketbolcu eşi Buğrahan Tuncer’le kurduğu aile ve annelik süreciyle sık sık gündeme gelen Ece, kızı Mina’yla ilgili aldığı sosyal medya kararlarıyla da dikkat çekiyor. Son olarak Etiler’de görüntülenen oyuncu, Mina’nın fotoğraflarını neden paylaşmadığını ve bu konuda eşiyle nasıl bir yol izlediklerini anlattı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Oyunculuğu ve samimi tavırlarıyla büyük beğeni toplayan Eda Ece son zamanlarda daha çok ailesine ve kızı Mina'ya odaklanmış durumda.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Son olarak Eda Ece, TV8 mikrofonlarına kızı Mina'yı paylaşmamasıyla ilgili konuştu.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın