Kızı Mina'nın Yüzünü Doğduğundan Beri Saklayan Eda Ece'den Açıklama: "Kocamdan İzin Almam Lazım"

Eda Ece ve milli basketbolcu Buğrahan Tuncer, 21 Haziran 2023’te İstanbul’da yaptıkları düğünle evlenmişti. Çift, 4 Nisan 2024’te kızları Mina İpek’i kucaklarına almıştı.

Eda Ece, annelikle birlikte hayatının bambaşka bir yere evrildiğini daha önce de anlatmış; “annelik ne büyük bir şeymiş” diyerek bu sürecin kendisini değiştirdiğini söylemişti. elele Kızının yüzünü ise doğduğundan beri paylaşmıyor. Bu tercihini de “nazar”dan çok, Mina’nın ileride kendi kararlarını verebilmesi ve dijitalde izinin küçük yaştan itibaren yayılmaması üzerinden açıklamıştı.