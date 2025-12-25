Mahkeme Kararını İhlal Eden Deniz Akkaya’ya 3 Gün Zorlama Hapis!
Deniz Akkaya ile Seda Akgül arasında bir süredir devam eden gerilim yeni bir boyut kazandı. Mahkemelik olan ikili arasında tansiyon dinmezken, Akkaya’nın koruma kararına rağmen sosyal medya üzerinden Akgül’e yönelik hakaret ve tehdit içerikli paylaşımlarına devam ettiği ve mahkemece verilen koruma kararını ihlal ettiği gerekçesiyle 3 gün zorlama hapis cezası verildi.
İşte detaylar 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sunucu Seda Akgül ile eski manken Deniz Akkaya arasında bir süredir süren gerginlik adliye sürecine taşınmıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ancak Akkaya bu karara uymadı ve Akgül’e yönelik tehdit ve hakaret içerikli paylaşımlarına devam etti.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın