Mahkeme Kararını İhlal Eden Deniz Akkaya’ya 3 Gün Zorlama Hapis!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
25.12.2025 - 15:40

Deniz Akkaya ile Seda Akgül arasında bir süredir devam eden gerilim yeni bir boyut kazandı. Mahkemelik olan ikili arasında tansiyon dinmezken, Akkaya’nın koruma kararına rağmen sosyal medya üzerinden Akgül’e yönelik hakaret ve tehdit içerikli paylaşımlarına devam ettiği ve mahkemece verilen koruma kararını ihlal ettiği gerekçesiyle 3 gün zorlama hapis cezası verildi. 

İşte detaylar 👇

Sunucu Seda Akgül ile eski manken Deniz Akkaya arasında bir süredir süren gerginlik adliye sürecine taşınmıştı.

İkili arasındaki sorun sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlarla büyümüş; Akgül, Akkaya’nın kendisine hakaret, aşağılama ve kişilik haklarına saldırı içeren içerikler paylaştığını belirterek yargıya başvurmuştu.

Başvuruyu değerlendiren mahkeme, Seda Akgül’ü haklı bulmuş ve Deniz Akkaya hakkında 2 ay süreyle tedbir kararı vererek, ünlü ismin Akgül’ü iletişim araçlarıyla rahatsız etmesini yasaklamıştı. Yani Akkaya’nın sosyal medya dahil hiçbir yolla Akgül’e yönelik paylaşım yapmaması gerekiyordu.

Ancak Akkaya bu karara uymadı ve Akgül’e yönelik tehdit ve hakaret içerikli paylaşımlarına devam etti.

Bunun üzerine dosya yeniden incelendi ve ihlal tespit edilince mahkeme süreci ikinci aşamaya geçti.

Habertürk’te yer alan habere göre, koruma kararını ihmal eden Deniz Akkaya’ya 6284 sayılı kanun kapsamında 3 gün zorlama hapis cezası verildi. Akkaya’nın karara karşı itiraz hakkı bulunuyor. Ancak itiraz reddedilirse karar kesinleşecek ve ünlü ismin cezası uygulanacak.

