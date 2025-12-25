Amerikan Film Enstitüsü Açıkladı: 2025’in En İyi 10 Dizisi
Diziseverlerin merakla beklediği o an geldi: Amerikan Film Enstitüsü (AFI), 2025’in en iyi 10 dizisini seçti! Bu yılki liste bizi ekran başına kilitleyen geri dönüşlerden, ilk sezonuyla devleşen yeni hikayelere kadar tam bir görsel şölen niteliğinde oldu. İşte Apple TV+’ın distopik dünyalarından Netflix’in tarihsel dramalarına uzanan, 2025’in kültürel hafızasına kazınan o yapımlar...
1. Adolescence (Netflix)
2. Andor (Disney+)
3. Death by Lightning (Netflix)
4. The Diplomat (Netflix)
5. The Lowdown (FX/Hulu)
6. The Pitt (HBO Max)
7. Pluribus (Apple TV+)
8. Severance (Apple TV+)
9. The Studio (Apple TV+)
10. Task (HBO)
