Amerikan Film Enstitüsü Açıkladı: 2025’in En İyi 10 Dizisi

Bu dört bölümlük İngiliz yapımı suç draması, bir sınıf arkadaşını öldürmekle suçlanan 13 yaşındaki bir çocuğun davasına odaklanıyor. Gerçek zamanlı hissi veren tek çekim tekniğiyle dikkat çeken dizi, hem adalet sistemini hem de bir ailenin bu trajediyle nasıl parçalandığını sarsıcı bir dille anlatıyor. Toksik maskülenlik ve büyüme sancıları üzerine derin bir inceleme sunuyor.