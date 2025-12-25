onedio
Amerikan Film Enstitüsü Açıkladı: 2025'in En İyi 10 Dizisi

Amerikan Film Enstitüsü Açıkladı: 2025’in En İyi 10 Dizisi

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
25.12.2025 - 15:02

Diziseverlerin merakla beklediği o an geldi: Amerikan Film Enstitüsü (AFI), 2025’in en iyi 10 dizisini seçti! Bu yılki liste bizi ekran başına kilitleyen geri dönüşlerden, ilk sezonuyla devleşen yeni hikayelere kadar tam bir görsel şölen niteliğinde oldu.  İşte Apple TV+’ın distopik dünyalarından Netflix’in tarihsel dramalarına uzanan, 2025’in kültürel hafızasına kazınan o yapımlar...

1. Adolescence (Netflix)

1. Adolescence (Netflix)

Bu dört bölümlük İngiliz yapımı suç draması, bir sınıf arkadaşını öldürmekle suçlanan 13 yaşındaki bir çocuğun davasına odaklanıyor. Gerçek zamanlı hissi veren tek çekim tekniğiyle dikkat çeken dizi, hem adalet sistemini hem de bir ailenin bu trajediyle nasıl parçalandığını sarsıcı bir dille anlatıyor. Toksik maskülenlik ve büyüme sancıları üzerine derin bir inceleme sunuyor.

2. Andor (Disney+)

2. Andor (Disney+)

Star Wars evreninin en olgun yapımlarından biri kabul edilen dizi, 2. sezonuyla Cassian Andor’un bir hırsızdan kararlı bir devrimciye dönüşümünü tamamlıyor. Casusluk gerilimi dozunun arttığı bu sezonda, İmparatorluk’un baskıcı rejimi karşısında filizlenen isyanın bürokratik ve askeri arka planı işleniyor. Galaktik bir savaştan ziyade, özgürlük mücadelesinin insani bedellerine odaklanıyor.

3. Death by Lightning (Netflix)

3. Death by Lightning (Netflix)

Tarihi bir gerilim olan dizi, ABD’nin 20. Başkanı James A. Garfield ve ona suikast düzenleyen saplantılı hayranı Charles Guiteau’nun gerçek hikayesini konu alıyor. Michael Shannon ve Matthew Macfadyen’in başrollerini paylaştığı yapım, 19. yüzyıl Amerika’sının kaotik siyasi atmosferini ustalıkla yansıtıyor. Başkanın yükselişi ile katilin ona olan çarpık hayranlığının kesiştiği anları merkezine alıyor.

4. The Diplomat (Netflix)

4. The Diplomat (Netflix)

Keri Russell’ın canlandırdığı Kate Wyler, uluslararası krizlerin ortasında Londra büyükelçisi olarak görev yaparken hem küresel savaş tehditlerini hem de karizmatik ama zor bir adam olan kocasıyla olan evliliğini dengelemeye çalışıyor. 3. sezonunda da hız kesmeyen dizi, yüksek tempolu diyalogları ve zekice kurgulanmış politik manevralarıyla modern bir diplomasi gerilimi sunuyor.

5. The Lowdown (FX/Hulu)

5. The Lowdown (FX/Hulu)

Ethan Hawke’ın başrolünde olduğu dizi, Oklahoma'da küçük bir kitapçı işleten ancak gizli bir araştırmacı gazeteci olan Lee Raybon’ın hikayesini anlatıyor. Raybon, güçlü ve yozlaşmış Washberg ailesinin kirli sırlarını açığa çıkarmaya çalışırken kendini tehlikeli bir komplonun içinde buluyor. Gerçekleri arama tutkusunun kişisel hayatına ve ailesine olan ağır maliyeti ön plana çıkıyor.

6. The Pitt (HBO Max)

6. The Pitt (HBO Max)

Efsanevi ER dizisinin ruhunu modern bir dokunuşla geri getiren yapım, Pittsburgh'daki yoğun bir hastanenin acil servisinde çalışan sağlık personeline odaklanıyor. 15 saatlik tek bir vardiyayı bölümlere ayıran dizi, sağlık sistemindeki aksaklıkları ve doktorların karşılaştığı etik ikilemleri gerçekçi bir bakış açısıyla işliyor. Adeta zamanla yarışan bir hayatta kalma mücadelesi sunuyor.

7. Pluribus (Apple TV+)

7. Pluribus (Apple TV+)

Bilim kurgu ve gerilim türündeki dizi, uzaydan gelen gizemli bir sinyalin laboratuvar ortamında çoğaltılmasıyla yayılan bir virüsün dünyayı değiştirmesini konu alıyor. New Mexico'da geçen hikayede, bu virüse bağışıklığı olan nadir kişilerden biri olan Carol Sturka'nın hayatta kalma ve gerçeği bulma savaşı anlatılıyor. İnsan doğasını ve biyolojik bir tehdit karşısında toplumun nasıl dönüştüğünü sorguluyor.

8. Severance (Apple TV+)

8. Severance (Apple TV+)

İkinci sezonuyla dönen kült dizi, çalışanların iş ve özel hayat anılarının cerrahi bir işlemle birbirinden ayrıldığı Lumon Industries’in karanlık sırlarını deşmeye devam ediyor. Mark ve ekibinin şirket içindeki isyanı büyürken, 'dışarıdaki' ve 'içerideki' benliklerin arasındaki sınırların iyice bulanıklaştığı bir psikolojik gerilim sunuyor. Kurumsal kölelik ve kimlik kavramları üzerine eşsiz bir hiciv niteliğinde.

9. The Studio (Apple TV+)

9. The Studio (Apple TV+)

Seth Rogen tarafından yaratılan bu komedi dizisi, Hollywood’un perde arkasındaki absürt ve acımasız dünyaya odaklanıyor. Zor durumdaki Continental Studios’un başına geçen Matt Remick, büyük egolu yıldızlar, finansal baskılar ve sanatsal vizyonu arasında kalarak stüdyoyu ayakta tutmaya çalışıyor. Eğlence sektörünün parlak ışıkları altındaki kaosu alaycı bir dille eleştiriyor.

10. Task (HBO)

10. Task (HBO)

Mare of Easttown'ın yaratıcısından gelen dizi, Philadelphia'nın işçi sınıfı mahallelerinde geçen sürükleyici bir suç draması. Bir FBI ajanı, sıradan bir aile babası gibi görünen bir adamın yönettiği vahşi soygun çetesini çökertmek için özel bir ekibe liderlik ediyor. Suçun sıradan insanların hayatlarına nasıl sızdığını ve ahlaki gri alanları ustalıkla işliyor.

