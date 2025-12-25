Friends ve Seinfeld Dizilerinin Yıldız Oyuncusu Pat Finn Hayatını Kaybetti

Ailesi, 'Pat yıllar boyunca sayısız öğrenciye koçluk yaptı, onlarla arkadaş oldu ve onlara rehberlik etti; onun hakkında kötü bir şey söyleyen birini bulmakta zorlanırsınız' diye yazdı.

Oyuncu arkadaşı Richard Kind, Finn'e ithafen yaptığı açıklamada, 'Karşılaşabileceğiniz en nazik, en kibar, en komik ve en mütevazı insan oydu' dedi.

Kind Instagram'da, 'Her zaman pozitif, daha komik ve daha iyi olmanıza yardımcı oluyor. Harika bir baba, harika bir adam' diye yazdı.