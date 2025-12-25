onedio
article/comments
article/share
Haberler
Dizi & Film
Friends ve Seinfeld Dizilerinin Yıldız Oyuncusu Pat Finn Hayatını Kaybetti

Friends ve Seinfeld Dizilerinin Yıldız Oyuncusu Pat Finn Hayatını Kaybetti

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
25.12.2025 - 12:40

Friends, Seinfeld, The Middle gibi efsane dizilerde rol alan ABD'li ünlü aktör Pat Finn hayatını kaybetti. 3 yıldır kanser tedavisi gören Pat Finn'in 22 Aralık'ta hayatını kaybettiği öğrenildi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Birbirinden popüler yapımlarda rol alan ünlü aktör Pat Finn hayatını kaybetti.

Birbirinden popüler yapımlarda rol alan ünlü aktör Pat Finn hayatını kaybetti.

Bill Norwood karakterine hayat verdiği ‘The Middle’ dizisindeki rolüyle tanınan Pat Finn'in 3 yıldır kanser tedavisi gördüğü ve 22 Aralık'ta evinde hayatını kaybettiği öğrenildi. Bill Norwood karakterine hayat verdiği The Middle dizisindeki rolüyle tanınan sanatçı, ‘Friends’, ‘Seinfeld’, ‘That ’70s Show’ ve ‘House’ dizilerindeki rolleriyle de sektöre damga vurmuştu. Ünlü aktör Pat Finn, 60 yaşında hayatını kaybetti.

Acı haberi ailesi duyurdu.

Acı haberi ailesi duyurdu.

Ailesi, 'Pat yıllar boyunca sayısız öğrenciye koçluk yaptı, onlarla arkadaş oldu ve onlara rehberlik etti; onun hakkında kötü bir şey söyleyen birini bulmakta zorlanırsınız' diye yazdı.

Oyuncu arkadaşı Richard Kind, Finn'e ithafen yaptığı açıklamada, 'Karşılaşabileceğiniz en nazik, en kibar, en komik ve en mütevazı insan oydu' dedi.

Kind Instagram'da, 'Her zaman pozitif, daha komik ve daha iyi olmanıza yardımcı oluyor. Harika bir baba, harika bir adam' diye yazdı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın