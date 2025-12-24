RTÜK, Kısmetse Olur Aşkın Gücü'ne 'Kadın İstismarı' Diyerek Katalogdan Çıkarma Cezası Verdi!
Yıllar önce televizyonda yayınlanan Kısmetse Olur, RTÜK cezası sonucu yayından kaldırılmıştı. Daha sonra YouTube'da yayınlanmaya başlayan program, yeni sezonda Kısmetse Olur Aşkın Gücü adıyla Prime Video'da yayınlanıyordu. RTÜK, programa idari para cezası ve katalogdan çıkarma cezası verdi.
RTÜK, Kısmetse Olur Aşkın Gücü programın yayınlandığı dijital platforma idari para cezası ve katalogdan çıkarma cezası uyguladı.
