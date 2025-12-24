onedio
RTÜK, Kısmetse Olur Aşkın Gücü'ne 'Kadın İstismarı' Diyerek Katalogdan Çıkarma Cezası Verdi!

RTÜK, Kısmetse Olur Aşkın Gücü'ne 'Kadın İstismarı' Diyerek Katalogdan Çıkarma Cezası Verdi!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
24.12.2025 - 16:02

Yıllar önce televizyonda yayınlanan Kısmetse Olur, RTÜK cezası sonucu yayından kaldırılmıştı. Daha sonra YouTube'da yayınlanmaya başlayan program, yeni sezonda Kısmetse Olur Aşkın Gücü adıyla Prime Video'da yayınlanıyordu. RTÜK, programa idari para cezası ve katalogdan çıkarma cezası verdi.

RTÜK, Kısmetse Olur Aşkın Gücü programın yayınlandığı dijital platforma idari para cezası ve katalogdan çıkarma cezası uyguladı.

RTÜK, Kısmetse Olur Aşkın Gücü programın yayınlandığı dijital platforma idari para cezası ve katalogdan çıkarma cezası uyguladı.

RTÜK'ten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

'RADYO ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), 'Aşkın Gücü' adlı yarışmada kadın onurunu zedeleyici içerikler yer aldığı belirleyip, programın yayınlandığı dijital platforma idari para cezası ve katalogdan çıkarma cezası uyguladı.

RTÜK, gerçekleştirdiği toplantıda dijital medya hizmet sağlayıcı platform tarafından yayınlanan 'Aşkın Gücü' isimli yarışma programındaki ihlalleri değerlendirdi. Programda, cinsiyet rollerini katı ve klişe kalıplara hapseden, kadınların baskı altına alınmasını meşrulaştıran, kadınların karar alma süreçlerinden dışlanmasını sağlayan, kadınları belirli davranış kalıplarına zorlayan ve bu durumu olumlayan konuların işlendiği tespit edildi.

KADINLAR META OLARAK KULLANILIYOR

Kadının bedensel, duygusal veya psikolojik olarak bir nesne veya meta gibi kullanıldığı, programın kadınların onurunu zedeleyici biçimde sunulduğu, kadınların duygusal durumunun reyting veya ilgi çekme amacıyla sömürüldüğü, erkekler arası rekabette bir 'ödül' ya da 'sebep' olarak konumlandırıldığı değerlendirildi.

Dijital platforma; 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun'un 8’inci maddesinin birinci fıkrasının (s) bendinde yer alan 'Kadınlara yönelik baskıları teşvik eden ve kadını istismar eden programlar içeremez' hükmünü ihlal ettiğine karar verilerek, idari para cezası ve katalogdan çıkarma müeyyidesi uygulandı.'

Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
