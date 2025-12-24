onedio
Ufak Tefek Cinayetler'de Gökçe Bahadır'dan Önce Teklif Giden İsme Şaşıracaksınız!

Ufak Tefek Cinayetler
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
24.12.2025 - 15:03

Bir döneme damga vuran Ufak Tefek Cinayetler, dört kadının hikayesini ele almış ve gizemli senaryosuyla büyük ilgi görmüştü. Büyük izlenme oranlarına ulaşan dizi hala en sevilen yapımlardan biri olarak görülüyor. Dizide Gökçe Bahadır'ın canlandırdığı Oya karakterini başka bir ünlü ismin canlandıracağı ortaya çıktı.

Kaynak: Birsen Altuntaş

Gökçe Bahadır, Aslıhan Gürbüz, Bade İşçil ve Tülin Özen'in başrollerini canlandırdığı Ufak Tefek Cinayetler ekranların en sevilen yapımlarından biri olarak görülüyor.

Yayınlandığı döneme damga vuran dizide dört kadının gençliklerinde yaşadıkları bir olay üzerinden intikam planları işleniyordu. Kadın başrollerden oluşan dizi yayınlandığı dönemin reytinglerine damga vururken, günümüzde hala konuşulmaya devam ediyor.

Final kararı alan Ben Leman dizisi de yine kadın hikayesine odaklanması sebebiyle Ufak Tefek Cinayetler'e benzetilmişti.

Ben Leman için alınan final kararının eleştirilmesi, dizinin gündemden düşmemesini sağladı. Ancak kanal karardan dönmedi. Reytinglere yenilen Ben Leman, bu kez aynı anda Ufak Tefek Cinayetler'in de gündem olmasını sağladı. Birsen Altuntaş, Ufak Tefek Cinayetler'de Gökçe Bahadır'ın canlandırdığı Oya karakteri için ilk teklifin Burçin Terzioğlu'na gittiğini, ünlü oyuncunun teklifi reddettiğini açıkladı.

Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
