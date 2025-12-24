Final Yapanlar Yaptı, Kalanlar Çakılmaya Devam Etti: 23 Aralık Salı Reyting Sonuçları Belli Oldu
Salı günü laneti diziler üzerinde sürüyor. Salı akşamı yayınlanan 3 dizinin final yapmasının ardından kalan 3 dizinin reyting savaşı devam ediyor. Ancak, zirveyi zor gören diziler zaman zaman zirveden düşerek liderliği başka bir programa ya da maç yayınına kaptırıyor.
Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin yayınlandığı 23 Aralık Salı akşamı Kıskanmak ve Rüya Gibi dizileri bir kez daha zirveyi göremedi.
23 Aralık Salı reyting sonuçları ne oldu? Detaylar...
23 Aralık'ta diziler yine hezimete uğradı, reyting zirvesini göremedi.
Kıskanmak yalnızca AB'de ikinci olabildi.
23 Aralık Salı Total Reyting Sonuçları
23 Aralık Salı AB Reyting Sonuçları
23 Aralık Salı ABC1 Reyting Sonuçları
