Final Yapanlar Yaptı, Kalanlar Çakılmaya Devam Etti: 23 Aralık Salı Reyting Sonuçları Belli Oldu

Reyting Sonuçları
Merve Ersoy
Merve Ersoy
24.12.2025 - 13:52

Salı günü laneti diziler üzerinde sürüyor. Salı akşamı yayınlanan 3 dizinin final yapmasının ardından kalan 3 dizinin reyting savaşı devam ediyor. Ancak, zirveyi zor gören diziler zaman zaman zirveden düşerek liderliği başka bir programa ya da maç yayınına kaptırıyor.

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin yayınlandığı 23 Aralık Salı akşamı Kıskanmak ve Rüya Gibi dizileri bir kez daha zirveyi göremedi.

23 Aralık Salı reyting sonuçları ne oldu? Detaylar...

23 Aralık'ta diziler yine hezimete uğradı, reyting zirvesini göremedi.

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin damga vurduğu salı akşamında rekabet üst düzeydeydi. Ancak 3 dizinin final yaptığı salı akşamı bir kez daha hiçbir dizi zirveyi göremedi. 

Total'de 13.28 reyting alan derbiyi, 6.27 reytingle Esra Erol'da izledi.

Kıskanmak yalnızca AB'de ikinci olabildi.

Her üç kategoride zirvede yer alan derbiyi Total ve ABC1'de Esra Erol'da izledi. Kıskanmak, AB'de ikinci olmayı başardı. En yakın takipçisi ise Rüya Gibi oldu.

23 Aralık Salı Total Reyting Sonuçları

23 Aralık Salı AB Reyting Sonuçları

23 Aralık Salı ABC1 Reyting Sonuçları

Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum.
