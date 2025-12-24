onedio
TRT 1'in Yarışma Programı Lingo Türkiye'nin Yılbaşı Özel Programına Katılacak İsimler Belli Oldu!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
24.12.2025 - 11:55

Televizyon ekranlarında yeni yıl heyecanı başladı. 31 Aralık'ı evlerinde geçirecekler için birbirinden renkli programlarda birbirinden ünlü isimler yer alacak. Kimleri izleyeceğimiz birer birer belli olurken, TRT 1'de yayınlanacak Lingo Türkiye programının yılbaşı özel programına katılacak isimler belli oldu.

2025'in son günlerini yaşarken yeni yıl programları belli olmaya başladı.

Yeni yıla evinde girmek isteyenler için televizyon ekranlarında birbirinden eğlenceli programlar yer alacak. Ünlü yağmuru izleyeceğimiz televizyon ekranlarında hangi isimler olacağı da netleşmeye başladı.

TRT 1'de yayınlanan Lingo Türkiye programının Yılbaşı Özel programına katılacak isimler belli oldu.

Burak Yörük (Oruç), Ava Yaman (Eleni), Zeynep Atılgan (Fadime), Erdem Şanlı (İso) Aytek Şayan (Şerif), Fester Abdü (Çakır Uşak), Burcu Çavrar(Hicran), Lingo Türkiye’nin Yılbaşı özel programında yer alacaklar.

Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
