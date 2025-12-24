23 Aralık MasterChef Altın Kupa'da İkinci Önlük Sahibini Buldu: MasterChef'te İkinci Altın Önlüğü Kim Aldı?
MasterChef Altın Kupa'da finale sayılı günler kaldı. Altın önlükler sahibini bulmaya başladı. İlk önlüğü Sergen'in almasının ardından ikinci altın önlüğü kimin alacağı merak ediliyordu.
23 Aralık MasterChef’te altın önlüğü kim kazandı?, MasterChef ikinci altın önlüğün sahibi kim oldu? İşte detaylar...
MasterChef Altın Kupa'da ilk altın önlüğün sahibi Sergen olmuştu.
MasterChef Altın Kupa'da ikinci önlüğün sahibi Hasan oldu.
