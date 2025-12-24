onedio
23 Aralık MasterChef Altın Kupa'da İkinci Önlük Sahibini Buldu: MasterChef'te İkinci Altın Önlüğü Kim Aldı?

23 Aralık MasterChef Altın Kupa'da İkinci Önlük Sahibini Buldu: MasterChef'te İkinci Altın Önlüğü Kim Aldı?

MasterChef Türkiye
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
24.12.2025 - 10:24

MasterChef Altın Kupa'da finale sayılı günler kaldı. Altın önlükler sahibini bulmaya başladı. İlk önlüğü Sergen'in almasının ardından ikinci altın önlüğü kimin alacağı merak ediliyordu. 

23 Aralık MasterChef’te altın önlüğü kim kazandı?, MasterChef ikinci altın önlüğün sahibi kim oldu? İşte detaylar...

MasterChef Altın Kupa'da ilk altın önlüğün sahibi Sergen olmuştu.

MasterChef Altın Kupa'da ilk altın önlüğün sahibi Sergen olmuştu.

MasterChef'te ikinci altın önlük için ter döken yarışmacılar, ilk etapta pastane ve fırın ürünleriyle yarıştılar. Takım oyununun kazananı Mavi takım oldu.

MasterChef Altın Kupa'da ikinci önlüğün sahibi Hasan oldu.

MasterChef Altın Kupa'da ikinci önlüğün sahibi Hasan oldu.

Mavi takımın takım oyununu kazanmasının ardından bireysel mücadeleler başladı. Önlük almak için çabalayan isimlerden Hasan, MasterChef Altın Kupa'da ikinci altın önlüğün sahibi oldu.

TV Editörü
