Erken Final Yapan Ben Leman'ın Disney Plus'a Geçeceği İddiasına Yanıt Geldi

NOW ekranlarında yayınlanan Ben Leman, sosyal medyada geniş bir kitle oluşturmasına rağmen reytinglerde istediği oranları alamadı. NOW, Ben Leman için erken final kararı alırken seyirciler ve oyunculardan final yapılmaması için pek çok paylaşım gelmişti.

Ben Leman dizisinin final yapmasının önüne geçilemezken sadık izleyiciler bu defa bambaşka bir hamlede bulundu. Ben Leman'ın Disney Plus'ta yayınlanması için sosyal medyada pek çok paylaşım yapılırken bu iddianın gerçekliği kafa karıştırdı.