onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Erken Final Yapan Ben Leman'ın Disney Plus'a Geçeceği İddiasına Yanıt Geldi

Erken Final Yapan Ben Leman'ın Disney Plus'a Geçeceği İddiasına Yanıt Geldi

yerli dizi Disney Plus
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
24.12.2025 - 11:06

NOW'ın sevilen dizisi Ben Leman, düşük reytingler nedeniyle erken final kararıyla karşı karşıya kaldı. Dizinin seyircisi Ben Leman'ın final yapmaması için haftalardır pek çok etkinlik düzenlese de finale engel olamadı. Şimdi de Ben Leman'ın Disney Plus'a geçmesi için geniş çaplı bir sosyal medya çalışması yapılıyor. Ben Leman dizisinin Disney Plus'ta devam edeceği iddialarına ise ilk yanıt geldi.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Yeni yıla doğru reytinglerde tutunamayan yerli diziler için final kararı alınmaya devam ediyor. Bunlardan biri de Ben Leman oldu.

Yeni yıla doğru reytinglerde tutunamayan yerli diziler için final kararı alınmaya devam ediyor. Bunlardan biri de Ben Leman oldu.

NOW ekranlarında yayınlanan Ben Leman, sosyal medyada geniş bir kitle oluşturmasına rağmen reytinglerde istediği oranları alamadı. NOW, Ben Leman için erken final kararı alırken seyirciler ve oyunculardan final yapılmaması için pek çok paylaşım gelmişti.

Ben Leman dizisinin final yapmasının önüne geçilemezken sadık izleyiciler bu defa bambaşka bir hamlede bulundu. Ben Leman'ın Disney Plus'ta yayınlanması için sosyal medyada pek çok paylaşım yapılırken bu iddianın gerçekliği kafa karıştırdı.

Birsen Altuntaş, Ben Leman'ın Disney Plus'ta devam edeceği iddialarına yanıt verdi.

Birsen Altuntaş, Ben Leman'ın Disney Plus'ta devam edeceği iddialarına yanıt verdi.

Gazeteci Birsen Altuntaş, X hesabından 'Dizi bitti, hiçbir yerden devam etmiyor' yazdı. Böylece Ben Leman'ın Disney Plus'ta devam edeceği iddialarına son nokta koyulmuş oldu.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın