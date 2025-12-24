Erken Final Yapan Ben Leman'ın Disney Plus'a Geçeceği İddiasına Yanıt Geldi
NOW'ın sevilen dizisi Ben Leman, düşük reytingler nedeniyle erken final kararıyla karşı karşıya kaldı. Dizinin seyircisi Ben Leman'ın final yapmaması için haftalardır pek çok etkinlik düzenlese de finale engel olamadı. Şimdi de Ben Leman'ın Disney Plus'a geçmesi için geniş çaplı bir sosyal medya çalışması yapılıyor. Ben Leman dizisinin Disney Plus'ta devam edeceği iddialarına ise ilk yanıt geldi.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
Yeni yıla doğru reytinglerde tutunamayan yerli diziler için final kararı alınmaya devam ediyor. Bunlardan biri de Ben Leman oldu.
Birsen Altuntaş, Ben Leman'ın Disney Plus'ta devam edeceği iddialarına yanıt verdi.
