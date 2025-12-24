onedio
RTÜK, Ankara'da Düşen Özel Jet Hakkında Televizyon Kanallarına Uyarı Yayınladı!

Merve Ersoy
24.12.2025 - 11:20

Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Al-Haddad ve beraberindeki askeri heyeti taşıyan özel jetin Ankara Esenboğa Havalimanı’ndan Libya’ya gitmek için havalandıktan sonra düştüğü öğrenilmişti. RTÜK, yayıncı kuruluşlar için uyarı yayınladı.

Dün akşam saatlerinde Ankara’da düşen özel jetle ilgili yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Türkiye’nin resmi davetlisi olarak Türkiye’ye gelen Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Al-Haddad ve beraberindeki askeri heyeti taşıyan Falcon 50 tipi özel jet, Libya’ya dönmek için akşam saat 20.10’da Ankara Esenboğa Havalimanı’ndan kalkmış, 20.52’de uçakla tüm bağlantı kesilmişti. Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ise, “El-Haddad’ın, danışmanının, Kara Kuvvetleri Kurmay Başkanı’nın ve İmalat/Üretim Kurumu Müdürü’nün vefat ettiği haberini aldık.” açıklamasında bulundu ve Libya'da 3 günlük yas ilan edildi.

Konuya ilişkin RTÜK, yayıncı kanallara uyarıda bulundu.

RTÜK'ten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

'Yayıncı kuruluşlarımızın dikkatine;

Ankara Esenboğa Havalimanı’ndan Trablus'a giderken düşen hava aracına ilişkin gelişmeler, resmî makamlar tarafından yakından takip edilmektedir.

Bu süreçte, doğrulanmamış bilgi ve iddiaların paylaşılmaması, yalnızca yetkili mercilerce yapılacak açıklamaların esas alınması büyük önem taşımaktadır.

Tüm yayıncı kuruluşların gerekli özeni göstereceğine inanıyor, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesine katkı sunan sorumlu yayıncılık anlayışı için şimdiden teşekkür ediyoruz.'

