RTÜK, Ankara'da Düşen Özel Jet Hakkında Televizyon Kanallarına Uyarı Yayınladı!
Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Al-Haddad ve beraberindeki askeri heyeti taşıyan özel jetin Ankara Esenboğa Havalimanı’ndan Libya’ya gitmek için havalandıktan sonra düştüğü öğrenilmişti. RTÜK, yayıncı kuruluşlar için uyarı yayınladı.
Dün akşam saatlerinde Ankara’da düşen özel jetle ilgili yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.
Konuya ilişkin RTÜK, yayıncı kanallara uyarıda bulundu.
