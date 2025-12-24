onedio
Oyuncu Alp Kırşan'ın Eşinin Öpüşme Sahnelerinde Rol Almasıyla İlgili Sözleri Gündem Oldu

Esra Demirci
24.12.2025 - 14:15

Alp Kırşan ve eşi Zeynep Dörtkarderşler, Pınar Altuğ ve eşi Yağmur Atacan'ın yer aldığı 'Atacanlar Mutfakta' programına konuk oldu. Alp Kırşan'ın oyuncu eşinin öpüşme sahnelerinde rol almasına tepkisi ise kısa sürede gündem oldu.

KAYNAK: Atacanlar Mutfakta

Oyuncu çift Alp Kırşan ve Zeynep Dörtkardeşler, Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan çiftinin "Atacanlar Mutfakta" programına konuk oldu.

Özel hayatları ve kariyerlerine dair konuşan çiftlerden Zeynep Dörtkardeşler oyunculukta öpüşme sahneleri hakkında konuşurken eşi Alp Kırşan bir anda devreye girdi. Eşinin öpüşme sahnelerinde rol alma ihtimaline karşı 'Bize ters' diyen Alp Kırşan'ın o anları sosyal medyada viral oldu.

