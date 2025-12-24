Oyuncu Alp Kırşan'ın Eşinin Öpüşme Sahnelerinde Rol Almasıyla İlgili Sözleri Gündem Oldu
Alp Kırşan ve eşi Zeynep Dörtkarderşler, Pınar Altuğ ve eşi Yağmur Atacan'ın yer aldığı 'Atacanlar Mutfakta' programına konuk oldu. Alp Kırşan'ın oyuncu eşinin öpüşme sahnelerinde rol almasına tepkisi ise kısa sürede gündem oldu.
KAYNAK: Atacanlar Mutfakta
Oyuncu çift Alp Kırşan ve Zeynep Dörtkardeşler, Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan çiftinin "Atacanlar Mutfakta" programına konuk oldu.
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
