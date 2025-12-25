onedio
article/comments
article/share
Haberler
Dizi & Film
Thomas Shelby Geri Dönüyor: Peaky Blinders Filminden İlk Fragman Yayınlandı!

Thomas Shelby Geri Dönüyor: Peaky Blinders Filminden İlk Fragman Yayınlandı!

Netflix
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
25.12.2025 - 09:39

6 sezon boyunca soluksuz izlenen Peaky Blinders'tan harika bir haber var: Thomas Shelby geri dönüyor! 20 Mart'ta Netflix kütüphanesine eklenecek Peaky Blinders: Ölümsüz Adam filmi şimdiden heyecan uyandırdı. Filmin ilk fragmanı yayınlandı!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Birmingham’da faaliyet gösteren Peaky Blinders çetesinin her hamlesi 6 sezon boyunca gündemimizden düşmedi.

Birmingham’da faaliyet gösteren Peaky Blinders çetesinin her hamlesi 6 sezon boyunca gündemimizden düşmedi.

Thomas Shelby'nin bir tarz ikonuna dönüştüğü 6 sezonun ardından final kararıyla sevenlerini fena üzmüştü. Sinematografik anlatım ve karanlık atmosferiyle dikkat çeken ve tarihi olayları kurguyla harmanlayıp izleyiciye sunan Peaky Blinders yapımcılarından müjde kısa süre sonra geldi. Peaky Blinders'in film versiyonunun yapılacağının açıklanmasının ardından o an ne zaman gelecek diye beklemeye koyulduk.

Ve sonunda 20 Mart'ta Netflix kütüphanesine eklenecek Peaky Blinders: Ölümsüz Adam filminden ilk fragman yayınlandı.

Tabii ki dizinin hayranlarını şimdiden heyecan bastı.

Tabii ki dizinin hayranlarını şimdiden heyecan bastı.
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

👇
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın