Thomas Shelby Geri Dönüyor: Peaky Blinders Filminden İlk Fragman Yayınlandı!
6 sezon boyunca soluksuz izlenen Peaky Blinders'tan harika bir haber var: Thomas Shelby geri dönüyor! 20 Mart'ta Netflix kütüphanesine eklenecek Peaky Blinders: Ölümsüz Adam filmi şimdiden heyecan uyandırdı. Filmin ilk fragmanı yayınlandı!
Birmingham’da faaliyet gösteren Peaky Blinders çetesinin her hamlesi 6 sezon boyunca gündemimizden düşmedi.
Ve sonunda 20 Mart'ta Netflix kütüphanesine eklenecek Peaky Blinders: Ölümsüz Adam filminden ilk fragman yayınlandı.
Tabii ki dizinin hayranlarını şimdiden heyecan bastı.
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
