Kaç Tanesini İzlediniz? 2025 Yılında Yayınlanmış IMDb Puanı En Yüksek Filmler

Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
23.12.2025 - 16:31

2025 yılının bitmesine sayılı gün kalırken 2025'te yayınlanan filmlerden IMDb puanı en yüksek olanları sizler için derledik. Bakalım IMDb kullanıcılarından tam puan alan 2025 yapımı filmler hangileri olmuş?

Jurassic World: Rebirth

Jurassic World: Rebirth

IMDb: 5.9

Jurassic World: Rebirth, dinozorların yalnızca ekvator çevresindeki izole alanlarda hayatta kaldığı bir dönemde geçer. Terk edilmiş eski bir araştırma adasına gönderilen bir ekip, burada yalnızca dinozorlarla değil, geçmişte yapılan kontrolsüz deneylerin sonuçlarıyla da yüzleşir. Kurtarma görevi, adadan sağ çıkma mücadelesine dönüşür.

Happy Gilmore 2

Happy Gilmore 2

IMDb: 6.1

Film, eşini kaybettikten sonra hayatı dağılan Happy Gilmore’un, kızının yurtdışındaki bale eğitiminin masraflarını karşılayabilmek için profesyonel golf sahalarına geri dönmesini anlatıyor.

Thunderbolts*

Thunderbolts*

IMDb: 7.1

Film, Avengers ortada yokken ortak bir tehditle yüzleşmek zorunda kalan, birbirine güvenmeyen anti-kahramanların aynı cephede buluşmasını konu alıyor. Valentina’nın yönlendirdiği bir planın parçası olan bu karakterler, kontrolden çıkan “Void” adlı yıkıcı güç karşısında hayatta kalmak için iş birliği yapmak zorunda kalır.

Superman

Superman

IMDb: 7.1

Film, Metropolis’i tehdit eden büyük bir tehlike ortaya çıktığında, hem Superman kimliğiyle hem de gazeteci Clark Kent olarak iki ayrı hayatını dengelemeye çalışan bir kahramanın mücadelesini anlatır.

Mission: Impossible - The Final Reckoning

Mission: Impossible - The Final Reckoning

IMDb: 7.2

Film, Ethan Hunt ve IMF ekibinin küresel dengeleri tehdit eden gelişmiş bir yapay zekânın izini sürmesini konu alır. Bu süreçte ekip, çatışmanın merkezindeki gizli bir Rus denizaltısına ulaşmaya çalışırken, aynı hedefin peşindeki farklı güçlerle de karşı karşıya gelir.

Weapons

Weapons

IMDb: 7.5

Film, küçük bir kasabada aynı gece ve aynı saatte ortadan kaybolan bir sınıftaki çocukların ardından gelişen esrarengiz olayları konu alır. Geriye yalnızca kaybolmaktan kurtulan tek bir çocuk ve cevapsız sorular kalır.

Frankenstein

Frankenstein

IMDb: 7.5

1857’de Kuzey Kutbu seferine çıkan Danimarka donanmasına ait bir gemi buzlara saplanır. Mürettebat, buzların üzerinde ağır yaralı bir adam bulur; kısa süre sonra onu arayan gizemli ve tehditkâr bir varlığın ortaya çıkmasıyla hayatta kalma mücadelesi başlar.

Sinners

Sinners

IMDb: 7.6

Film, geçmişlerinden kaçmaya çalışan ikiz kardeşlerin memleketlerine dönüp yeni bir hayat kurma çabasını anlatır. Ancak açtıkları bar, onları geride bıraktıklarını sandıkları karanlıkla ve giderek büyüyen bir tehditle yeniden yüz yüze getirir.

F1

F1

IMDb: 7.7

Film, kariyerini geride bırakmış deneyimli bir yarışçının, genç bir pilotu zirveye taşımak için pistlere son kez dönmesini konu alır.

One Battle After Another

One Battle After Another

IMDb: 7.9

Film, geçmişte silahlı mücadeleye karışmış bir adamın, eski düşmanının kızının hedef haline gelmesiyle yeniden yeraltına inmesini ve yıllardır kopmuş olduğu yoldaşlarıyla onu kurtarmaya çalışmasını anlatır.

