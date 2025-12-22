Katalogdan Çıkarılan Jasmine'in Başrolü Asena Keskinci, Dizinin Hayatında Neyi Değiştirdiğini Açıkladı
HBO Max'te yayınlanan ilk bölümünün ardından RTÜK'ün inceleme başlattığı Jasmine dizisi üst sınırdan para cezası ve katalogdan çıkarma cezası almıştı. Sosyal medyada hem dizi hem de diziyle ilgili verilen bu karar büyük yankı uyandırdı. Dizinin başrolü Asena Keskinci de gündemden düşmezken, ünlü oyuncu diziyle ilgili sorulan sorulara cevap verdi.
Yayınlandığı ilk bölümle sosyal medyanın gündemine oturan Jasmine, daha ikinci bölümü yayınlanmadan RTÜK'ün radarına takılmıştı.
Jasmine dizisinin başrolleri Asena Keskinci ve Burak Can Aras, dizinin setiyle ilgili soruları cevapladı. Keskinci, "Set ateş gibi geçti!" dedi.
