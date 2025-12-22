onedio
Katalogdan Çıkarılan Jasmine'in Başrolü Asena Keskinci, Dizinin Hayatında Neyi Değiştirdiğini Açıkladı

Merve Ersoy
22.12.2025 - 20:54

HBO Max'te yayınlanan ilk bölümünün ardından RTÜK'ün inceleme başlattığı Jasmine dizisi üst sınırdan para cezası ve katalogdan çıkarma cezası almıştı. Sosyal medyada hem dizi hem de diziyle ilgili verilen bu karar büyük yankı uyandırdı. Dizinin başrolü Asena Keskinci de gündemden düşmezken, ünlü oyuncu diziyle ilgili sorulan sorulara cevap verdi.

Yayınlandığı ilk bölümle sosyal medyanın gündemine oturan Jasmine, daha ikinci bölümü yayınlanmadan RTÜK'ün radarına takılmıştı.

Dizi hakkında inceleme başlatan RTÜK tarafından 'Toplumun milli ve manevi değerlerine, genel ahlaka ve ailenin korunması ilkesine aykırı olduğu' gerekçesiyle en üst sınırdan idari para cezası ve katalogdan çıkarma yaptırımı uygulandığı açıklandı.

Jasmine dizisinin başrolleri Asena Keskinci ve Burak Can Aras, dizinin setiyle ilgili soruları cevapladı. Keskinci, "Set ateş gibi geçti!" dedi.

