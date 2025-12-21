onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Burak Özçivit'in İlk Tiyatrosu "İstanbul'un En Güzel Kızı"ndaki "Dans Performansı" Dillere Fena Düştü!

Burak Özçivit'in İlk Tiyatrosu "İstanbul'un En Güzel Kızı"ndaki "Dans Performansı" Dillere Fena Düştü!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
21.12.2025 - 22:31

Kariyerinde bir ilke imza atarak, tek kişilik tiyatro oyunu sergileyen Burak Özçivit'in 'İstanbul'un En Güzel Kızı'ndaki dans performansı sosyal medya kullanıcılarının diline fena düştü!

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Bugüne dek birçok başarılı projede yer alan Burak Özçivit, geçtiğimiz hafta kariyerinde bir ilke imza attı.

Bugüne dek birçok başarılı projede yer alan Burak Özçivit, geçtiğimiz hafta kariyerinde bir ilke imza attı.

Hayatımıza girdiği günden beri yer aldığı her projede parlayan, Fahriye Evcen'le yaşadığı aşk, evlilik ve kurduğu aileyle sık sık magazine gündem olan Burak Özçivit, Kuruluş Osman'daki performansıyla dünya çapında tanınan isimlerden biri haline gelmişti. 

Kuruluş Osman'ın yedinci sezonunda da yer alması beklenen Burak Özçivit, bölüm başı ücret konusunda yapımcıyla anlaşamayınca diziden ayrılmış, sakallarını kestirmiş ve imaj yenilemişti. 

Geçtiğimiz aylarda yeni bir şey deneyeceğini ve tiyatroda rol alacağını öğrenmiştik. 

KAEK Studio imzası taşıyan İstanbul'un En Güzel Kızı isimli tek kişilik oyun, yalnızca Türkiye’de değil dünyanın birçok noktasında da izleyiciyle buluşmak üzere başladı. Başladığı gibi de olay oldu!

Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Özçivit'in tiyatrosundan her geçen gün yeni kesitler sosyal medyaya düşerken ünlü oyuncunun bu sefer de dans performansı dikkat çekti.

Buyurun, kimler ne demiş beraber görelim!

Buyurun, kimler ne demiş beraber görelim!
twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com
twitter.com
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
7
4
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın