O da Hollywood'un Reynmen'i: Hanım Köylü Brooklyn Beckham'ın Annesi ve Babasını Engellediği Ortaya Çıktı!
Kaynak: https://www.hola.com/us/celebrities/2...
2022'de Nicole Peltz'le evlendiğinden beri günbegün öz ailesinden uzaklaşan Brooklyn Beckham'dan annesi Victoria Beckham ve babası David Beckham'a büyük bir darbe geldi.
Hanım köylü Brooklyn Beckham, yine eşini tercih etti.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
Gelin - kaynana dramı, sanılanın aksine bize has bir şey değil, dünya çapında oldukça yaygın...
Düğün bittikten sonra her şey daha da kötü oldu. Evlilik sonrası Brooklyn'in hanım köylülük seviyesi premium'a yükseldi.
Bugün ise yepyeni bir detay fark edildi ve dedikodular da beraberinde geldi!
Biz de bunun çok benzerini aylardır yaşıyoruz biliyorsunuz! Brooklyn'in hanım köylülüğü ve resti bize çok da yabancı gelmedi!
