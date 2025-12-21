onedio
O da Hollywood'un Reynmen'i: Hanım Köylü Brooklyn Beckham'ın Annesi ve Babasını Engellediği Ortaya Çıktı!

Lila Ceylan
21.12.2025 - 22:05

2022'de Nicole Peltz'le evlendiğinden beri günbegün öz ailesinden uzaklaşan Brooklyn Beckham'dan annesi Victoria Beckham ve babası David Beckham'a büyük bir darbe geldi. 

Hanım köylü Brooklyn Beckham, yine eşini tercih etti. 

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Gelin - kaynana dramı, sanılanın aksine bize has bir şey değil, dünya çapında oldukça yaygın...

Beckham'lar yıllardır 'kusursuz aile tablosunu' sunan, hem çift olarak güzellikleri hem de 4 çocuklarıyla kurdukları yuvayla gündemden düşmeyen çiftler arasında yer alıyor. Fakat 'alıyor-du' desek daha doğru olacak sanıyoruz....

Şimdi bilmeyenler için birkaç sene öncesine gidiyoruz çünkü her şey ailenin büyük oğlu Brooklyn Beckham, Nicole Peltz ile evlendikten sonra oldu!

Brooklyn Beckham ve Nicole Peltz, 9 Nisan 2022'de oldukça görkemli bir törenle evlendi ve aileye bir anda drama filtresi yüklendi. 

Düğünden itibaren “aile içinde soğukluk var” söylentileri zaten hiç eksilmedi; üstüne bir de düğün döneminde çıkan gelinlik/davet/dans anı dedikoduları (kim neye bozuldu, kim kimi kırdı tartışmaları) yıllarca sürüp gitti. Hatta haberlerde bu gerilimin fitilini ateşleyen başlıklardan birinin, Nicola’nın düğünde Victoria Beckham tasarımı gelinlik giymemesi olduğu defalarca kez belirtilmişti.

Düğün bittikten sonra her şey daha da kötü oldu. Evlilik sonrası Brooklyn'in hanım köylülük seviyesi premium'a yükseldi.

Evlendikten sonra “ben artık sadece Brooklyn değilim” diyerek hanımının soyadını da ismine eklediğini duyuran Brooklyn Beckham, eşine kendi soyadını vermek yerine, eşinin soyadını aldı ve Brooklyn Beckham Peltz oldu!

Nicola’nın ailesiyle ekstra yakınlığı, Brooklyn’in “ben bu aileye de evlat oldum” gibi duran tavrı, Victoria–Nicola gerilimi derken Brooklyn’in açık ara herkese ve her şeye karşı eşi tarafında durduğu algısı iyice oturdu.

Bir de işin “vücut envanteri” kısmı var: Brooklyn’in yaklaşık 100 dövmesi olduğu ve bunların 70’ten fazlasının Nicola’ya adandığı sık sık yazılıp çizildi. Brooklyn 2022 yılından beri 'Nicole ne isterse onu yapan' kişi olarak hafızalara kazındı anlayacağınız. 

Annesi Victoria Beckham ve babası David Beckham'la araya bir mesafe koyduğu çok barizdi de en son 'Tamamen küstüler mi?' sorularının yükselmesine sebep olan hadise, babası David Beckham'ın 50. yaş gününe katılmamaları oldu.

Bugün ise yepyeni bir detay fark edildi ve dedikodular da beraberinde geldi!

Brooklyn Beckham'ın takip ettikleri arasında Victoria ve David Beckham ile kardeşi Cruz’un görünmemesi çeşitli söylentileri tetikledi. Kimileri Beckham ailesinin oğulları Brooklyn'e cephe aldığını düşünürken, kimileri de Brooklyn'in Nicole'ün etkisi altında kalarak tüm ailesine rest çektiğini düşündü. 

Rest çekme ihtimalini düşünenler haklı çıktı... 

Beckham ailesinin üçüncü oğlu Cruz Beckham, sosyal medya hesabından 'Beckham'lar Brooklyn'i takipten çıktı' haberlerine tepki gösterdi. 

“NOT TRUE. My mum and dad would never unfollow their son… Let’s get the facts right. They woke up blocked… as did I.” mesajını paylaşa Cruz Beckham, 

'Doğru değil. Annem ve babam oğullarını asla takipten çıkmaz. Şimdi gerçekleri konuşalım. Güne 'engellenmiş' olarak uyandılar. Tıpkı benim gibi' dedi ve büyük bombayı patlattı. Üstelik kulislerde, Brooklyn’in bu durumdan pek pişmanlık/üzüntü duymadığı, keyfinin yerinde olduğu da konuşuluyor.

Biz de bunun çok benzerini aylardır yaşıyoruz biliyorsunuz! Brooklyn'in hanım köylülüğü ve resti bize çok da yabancı gelmedi!

Hani Reynmen, eşi Emire Cansu ve annesi Nasibe Yılmaz hattında bir süredir gördüğümüz o meşhur gerilim var ya... Taze taze hafızalarda!

Brooklyn de herhalde Hollywood’un Reynmen’i olmaya karar vermiş. Çıktığı yolda başarılar diliyoruz… ama şunu da not düşelim: Bu Beckham ailesine yapışılacak iş değil.

