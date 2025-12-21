O da Hollywood'un Reynmen'i: Hanım Köylü Brooklyn Beckham'ın Annesi ve Babasını Engellediği Ortaya Çıktı!

Beckham'lar yıllardır 'kusursuz aile tablosunu' sunan, hem çift olarak güzellikleri hem de 4 çocuklarıyla kurdukları yuvayla gündemden düşmeyen çiftler arasında yer alıyor. Fakat 'alıyor-du' desek daha doğru olacak sanıyoruz....

Şimdi bilmeyenler için birkaç sene öncesine gidiyoruz çünkü her şey ailenin büyük oğlu Brooklyn Beckham, Nicole Peltz ile evlendikten sonra oldu!

Brooklyn Beckham ve Nicole Peltz, 9 Nisan 2022'de oldukça görkemli bir törenle evlendi ve aileye bir anda drama filtresi yüklendi.

Düğünden itibaren “aile içinde soğukluk var” söylentileri zaten hiç eksilmedi; üstüne bir de düğün döneminde çıkan gelinlik/davet/dans anı dedikoduları (kim neye bozuldu, kim kimi kırdı tartışmaları) yıllarca sürüp gitti. Hatta haberlerde bu gerilimin fitilini ateşleyen başlıklardan birinin, Nicola’nın düğünde Victoria Beckham tasarımı gelinlik giymemesi olduğu defalarca kez belirtilmişti.