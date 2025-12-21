Alina Boz Doc Dizisinden Çıkarılmasıyla İlgili İlk Kez Konuştu: Yerine Getirilen Sıla Türkoğlu Eleştirildi!

NOW dizisinde yeni başlayacak olan Doc dizisi için bir başrol krizi yaşanmıştı. Dizinin duyurulmasıyla beraber oyuncu kadrosu ve başrollerde kimlerin olacağı merak konusu olmuş, ilk başrol de İbrahim Çelikkol olarak açıklanmıştı.

Hemen akabinde, partnerinin de Alina Boz olacağı duyurulmuş, hatta bir ekip fotoğrafı bile paylaşılmıştı.

Sonra bir anda birtakım dedikodular dolaşmaya başladı; dizinin yönetmeni Kızılcık Şerbeti'nin de yönetmen koltuğunda oturan Ketche'ydi. Ketche'nin Alina Boz yerine Sıla Türkoğlu'nu istediği ve Sıla Türkoğlu'na teklif gittiği dedikodusu sosyal medyayı etkisi altına almış, 'torpil' iddialarına neden olmuştu.