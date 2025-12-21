onedio
Alina Boz Doc Dizisinden Çıkarılmasıyla İlgili İlk Kez Konuştu: Yerine Getirilen Sıla Türkoğlu Eleştirildi!

Lila Ceylan
21.12.2025 - 19:48

NOW TV'nin yeni dizisi Doc için bir başrol krizi yaşanmış, önce Alina Boz ile anlaşılmasına rağmen yönetmenin isteğiyle Alina yerine Sıla Türkoğlu getirilmişti. 

Konuyla ilgili ilk kez konuşan Alina Boz'un açıklamasının ardından Sıla Türkoğlu eleştirildi. 

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Geçtiğimiz haftalara Alina Boz ve Sıla Türkoğlu arasında yaşanan mesele damga vurmuştu, belki denk gelmişsinizdir.

NOW dizisinde yeni başlayacak olan Doc dizisi için bir başrol krizi yaşanmıştı. Dizinin duyurulmasıyla beraber oyuncu kadrosu ve başrollerde kimlerin olacağı merak konusu olmuş, ilk başrol de İbrahim Çelikkol olarak açıklanmıştı. 

Hemen akabinde, partnerinin de Alina Boz olacağı duyurulmuş, hatta bir ekip fotoğrafı bile paylaşılmıştı. 

Sonra bir anda birtakım dedikodular dolaşmaya başladı; dizinin yönetmeni Kızılcık Şerbeti'nin de yönetmen koltuğunda oturan Ketche'ydi. Ketche'nin Alina Boz yerine Sıla Türkoğlu'nu istediği ve Sıla Türkoğlu'na teklif gittiği dedikodusu sosyal medyayı etkisi altına almış, 'torpil' iddialarına neden olmuştu.

Sıla Türkoğlu büyük tepki çekerken, bir yandan da Alina Boz'un kendi isteğiyle kadrodan ayrıldığı iddia edilmişti.

Gerçek ise Birsen Altuntaş'ın haberiyle ortaya çıkmıştı. Altuntaş, Alina Boz'un Doc dizisinin kadrosundan çıkarıldığını uçaktayken öğrendiğini söylemiş, yasal merciilere başvuracağını dile getirmişti. 

Alina Boz, geçtiğimiz saatlerde Sıla Türkoğlu ve Doc dizisi meselesi hakkında ilk kez konuştu. 

Doc dizisinden çıkarıldığı öğrenildikten sonra Kuruluş Orhan dizisinde yan rolde yer alacağı ortaya çıkmıştı. Konuyla ilgili yeni dizisine değinerek konuşan Alina Boz, 'Çok da üzerine konuşmak istemiyorum. Bir ekiple yola çıkmanın heyecanı ne kadar büyükse, hayal kırıklığı da o kadar büyük oluyor. Ama hayat sonra sana yeni kapılar açıyor ve ‘İyi ki’ diyorsun.” açıklamasında bulundu.

Diziden kendi isteğiyle ayrıldığı iddia edilen Alina Boz'un açıklamasındaki sitem ve kırgınlık, sosyal medya kullanıcılarının tepkisine sebep oldu. Buyurun, kimler ne demiş beraber bakalım?

Lila Ceylan
