Baştan Aşağı İmaj Yeniledi: Burak Özçivit'in Yeni Tiyatro Oyununun Provalarından İlk Görüntüler Yayınlandı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
15.12.2025 - 09:38

Ünlü oyuncu Burak Özçivit'in ilk tiyatro oyunu İstanbul'un En Güzel Kızı'nın provalarından ilk görüntüler yayınlandı. Özçivit'in imajı ve havası dikkat çekerken, kimileri oyun için çok heyecanlandı kimileri de baştan sıfır verdi. 

Buyurun, detayları beraber inceleyelim!

Ünlü oyuncu Burak Özçivit'in kariyeri adına bir ilke imza atacağını geçtiğimiz aylarda öğrenmiştik.

Yıllardır yer aldığı projelerle ayrı, Fahriye Evcen'le evliliği ve kurdukları aileyle ayrı gündem olan Burak Özçivit, Kuruluş Osman'la beraber müthiş bir global tanınırlığa erişmişti. 

Milyonların favori oyuncusu olan Burak Özçivit'in 7. sezonda da Kuruluş Osman'da devam etmesi beklenirken Özçivit, bölüm başı ücreti konusunda yapımla anlaşamamış ve diziden ayrılma kararı almıştı. 

Birkaç ay önce ise bu sefer tiyatroya yöneldiği ve ilk oyununda oynayacağını öğrenmiştik. KAEK Studio imzası taşıyan İstanbul'un En Güzel Kızı adlı oyun, yalnızca Türkiye’de değil dünyanın birçok noktasında da izleyiciyle buluşacak, prömiyeri ise 19 Aralık’ta Ankara Şura Sahnesi’nde yapılacaktı.

Kaçıranlar için oyunun detaylarına ve tarihlerine bu içeriğimizde yer vermiştik:

Birkaç saat önce Burak Özçivit'in ilk tiyatro performansını sergileyeceği oyunun provalarından ik görüntüler paylaşıldı!

Buyurun, kimler ne demiş beraber görelim!

Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio'da magazin editörü olarak çalışıyorum.
