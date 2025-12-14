Oyuncu Olacakmış: Demet Akalın'ın Eşi Okan Kurt, 11 Yaşındaki Kızları Hira'nın Dizide Oynayacağını Duyurdu!

Her şarkısı hit olan, bu seneye hem 'Yerinde Dur', hem de 'Beni Unutma' şarkılarıyla damga vuran Demet Akalın, hem Sefo hem Lvbel C5'le düet yaparak çağa en çok ayak uyduran şarkıcılar arasında yerini almıştı.

İmla ve yazım hatalarının kraliçesi olan, geçtiğimiz haftalarda da hem GQ ödüllerine hem de Spotify Wrapped sonuçlarına radikal çıkışlarda bulunan Demet Akalın, bu sefer kendisiyle ilgili bir konuyla değil, kızı Hira'yla gündeme oturdu.