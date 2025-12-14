Oyuncu Olacakmış: Demet Akalın'ın Eşi Okan Kurt, 11 Yaşındaki Kızları Hira'nın Dizide Oynayacağını Duyurdu!
Demet Akalın ve Okan Kurt'un kızı Hira'nın oyunculuğa soyunduğu ortaya çıktı! Haberi baba Okan Kurt verdi; kızının televizyonda yayınlanan bir diziden oyunculuk teklifi aldığını duyurdu.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
Attığı her adımla olay olan Türkiye'nin kaos kadınlarından biri Demet Akalın'ı tanıtmaya gerek yok herhalde!
2012'de Okan Kurt'la evlenen Demet Akalın, 2014'te kızı Hira'yı kucağına almıştı.
İşte o anlar:
