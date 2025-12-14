onedio
Oyuncu Olacakmış: Demet Akalın'ın Eşi Okan Kurt, 11 Yaşındaki Kızları Hira'nın Dizide Oynayacağını Duyurdu!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
15.12.2025 - 00:08

Demet Akalın ve Okan Kurt'un kızı Hira'nın oyunculuğa soyunduğu ortaya çıktı! Haberi baba Okan Kurt verdi; kızının televizyonda yayınlanan bir diziden oyunculuk teklifi aldığını duyurdu. 

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Attığı her adımla olay olan Türkiye'nin kaos kadınlarından biri Demet Akalın'ı tanıtmaya gerek yok herhalde!

Her şarkısı hit olan, bu seneye hem 'Yerinde Dur', hem de 'Beni Unutma' şarkılarıyla damga vuran Demet Akalın, hem Sefo hem Lvbel C5'le düet yaparak çağa en çok ayak uyduran şarkıcılar arasında yerini almıştı. 

İmla ve yazım hatalarının kraliçesi olan, geçtiğimiz haftalarda da hem GQ ödüllerine hem de Spotify Wrapped sonuçlarına radikal çıkışlarda bulunan Demet Akalın, bu sefer kendisiyle ilgili bir konuyla değil, kızı Hira'yla gündeme oturdu.

2012'de Okan Kurt'la evlenen Demet Akalın, 2014'te kızı Hira'yı kucağına almıştı.

Hem annesine hem de babasına çok düşkün olduğunu bildiğimiz Hira, resmen gözümüzün önünde büyüdü ve 11 yaşında bir genç kız oldu. 

Son zamanlarda annesi kadar olmasa da sık sık dikkat çeken Hira, arkadaş grubunun lideri olması ve dans gösterisiyle dikkat çekmişti. 

Geçtiğimiz saatlerde muhabirlere röportaj veren Demet Akalın'ın eşi Okan Kurt, Hira'yla ilgili sürpriz bir açıklamada bulundu. 

11 yaşındaki kızı Hira'nın oyunculuğa soyunduğunu duyuran Okan Kurt, 'Hira da bir oyunculuk teklifi aldı. Yakın zamanda bir dizide rol alacak, takip edersiniz. Anlaşmaları imzaladık. Bir kanal dizisi' ifadelerini kullandı. Teklifin hangi diziden geldiği, Hira'yı hangi diziyle ekranda izleyeceğimiz ise merak konusu oldu.

İşte o anlar:

