NOW'ın Yeni Dizisi Yeraltı'nın Oyuncusu, Dizinin Yayın Tarihini Açıkladı

yerli dizi
07.01.2026 - 09:54

NOW'ın yeni dizisi Yeraltı için geri sayım başladı. Tanıtım fragmanları yayınlansa da Yeraltı dizisinin yayın tarihi henüz netleşmedi. Dizide rol alan Emir Benderlioğlu, Yeraltı dizisinin ne zaman yayınlanacağını açıkladı.

KAYNAK: Yeni 100 Yıl Magazin

NOW, yeni dizisi Yeraltı'nın merak uyandıran tanıtım fragmanlarını yayınladı.

Deniz Can Aktaş, Devrim Özkan ve Uraz Kaygılaroğlu'nun başrollerde yer aldığı Yeraltı dizisinin yeni yıl sonrasında yayınlanması bekleniyordu. NOW, dizinin tanıtım fragmanlarını yayınlasa da yayın tarihine dair henüz hiçbir açıklama gelmedi. Seyirci, NOW'dan resmi açıklama beklerken dizinin kadrosunda yer alan Emir Benderlioğlu tarihi muhabirlere açıkladı.

NOW'ın Yeraltı dizisinin yayın tarihi belli oldu.

Yeraltı dizisinde rol alan Emir Benderlioğlu, eşiyle verdiği röportajda Yeraltı dizisinin 12 Ocak Pazartesi akşamı yayın hayatına başlayacağını duyurdu. Yeraltı dizisi böylece reytinglerde zirveden inmeyen Uzak Şehir ve TRT 1'de yayınlanan Cennetin Çocukları dizileriyle rakip olacak.

Buradan izleyebilirsiniz:

