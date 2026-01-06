onedio
Mehmet Akif Ersoy Ek İfadesinde Kendisini Uyuşturucuya Alıştıran Kişinin Veyis Ateş Olduğunu Söylemiş

Mehmet Akif Ersoy Ek İfadesinde Kendisini Uyuşturucuya Alıştıran Kişinin Veyis Ateş Olduğunu Söylemiş

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
06.01.2026 - 18:47

Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni olarak uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve tutuklanan Mehmet Akif Ersoy, geçtiğimiz günlerde etkin pişmanlıktan yararlanarak savcılıkta ek ifade vermişti. SuperHaber’de Sinan Sungur’un konuğu olan Mehmet Akif Ersoy’un avukatı Hüseyin Kaya, Ersoy’un savcılıktaki ek ifadesinde, kendisinin ilk kez Veyis Ateş’in teklifiyle uyuşturucu kullandığını söylediğini açıkladı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Mehmet Akif Ersoy tutuklanmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Mehmet Akif Ersoy tutuklanmıştı.

Mehmet Akif Ersoy’un tutuklanmasının ardından, eski Habertürk müdürü Veyis Ateş de gözaltına alınmış ve çıkarıldığı mahkemede tutuklanmıştı.

SuperHaber’de Sinan Sungur’un konuğu olan Mehmet Akif Ersoy’un avukatı Hüseyin Kaya, soruşturma ile ilgili bilgiler paylaştı.

Avukat Hüseyin Kaya, Mehmet Akif Ersoy’un ek ifadesinde, kendisinin ilk kez Veyis Ateş’in teklifiyle uyuşturucu kullandığını belirttiğini açıkladı.

“Ek ifadeyi hukuki bir stratejiyle vermedik.” diyen Hüseyin Kaya, “Müvekkilim, ‘Uyuşturucuya beni Veyis Ateş başlattı, ilk onun teklif etmesiyle başladım’ dedi. İlk kullanımın doğal ve spontane başladığını söyledi ve Veyis Ateş ile yakın ilişkisinin bulunduğunu, yine bir ortamda uyuşturucu kullanımı teklif edildiğini savcılık ifadesinde belirtti.” dedi.

“Ela Rümeysa Cebeci ile Mehmet Akif Ersoy’un bir alakası yok”

"Ela Rümeysa Cebeci ile Mehmet Akif Ersoy'un bir alakası yok"

Aynı soruşturma kapsamında uyuşturucu kullanımı iddiasıyla tutuklu bulunan spiker Ela Rümeysa Cebeci ile Mehmet Akif Ersoy’un dosyalarının ayrılması gerektiğini ifade eden Kaya, “Savcılığa bunu ifade ettik. Müvekkilin Cebeci ile hiçbir ilişkisinin olmadığı dosyadan anlaşılıyor. Bence dosyalar ayrı yürütülecek. Hatta Ela Rümeysa Cebeci’nin dosyasının, Ersoy’un dosyasından bağımsız ve daha ileri bir aşamada yürütülecek durumda olduğunu düşünüyorum. Müvekkilimle alakası olmayan konuların ayrılması gerektiğini düşünüyoruz. Derdimiz soruşturmaya ve yargıya yardımcı olmak.” dedi.

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
