Mehmet Akif Ersoy Ek İfadesinde Kendisini Uyuşturucuya Alıştıran Kişinin Veyis Ateş Olduğunu Söylemiş
Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni olarak uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve tutuklanan Mehmet Akif Ersoy, geçtiğimiz günlerde etkin pişmanlıktan yararlanarak savcılıkta ek ifade vermişti. SuperHaber’de Sinan Sungur’un konuğu olan Mehmet Akif Ersoy’un avukatı Hüseyin Kaya, Ersoy’un savcılıktaki ek ifadesinde, kendisinin ilk kez Veyis Ateş’in teklifiyle uyuşturucu kullandığını söylediğini açıkladı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Mehmet Akif Ersoy tutuklanmıştı.
“Ela Rümeysa Cebeci ile Mehmet Akif Ersoy’un bir alakası yok”
