Mehmet Akif Ersoy Ek İfadesinde Kendisini Uyuşturucuya Alıştıran Kişinin Veyis Ateş Olduğunu Söylemiş

Aynı soruşturma kapsamında uyuşturucu kullanımı iddiasıyla tutuklu bulunan spiker Ela Rümeysa Cebeci ile Mehmet Akif Ersoy’un dosyalarının ayrılması gerektiğini ifade eden Kaya, “Savcılığa bunu ifade ettik. Müvekkilin Cebeci ile hiçbir ilişkisinin olmadığı dosyadan anlaşılıyor. Bence dosyalar ayrı yürütülecek. Hatta Ela Rümeysa Cebeci’nin dosyasının, Ersoy’un dosyasından bağımsız ve daha ileri bir aşamada yürütülecek durumda olduğunu düşünüyorum. Müvekkilimle alakası olmayan konuların ayrılması gerektiğini düşünüyoruz. Derdimiz soruşturmaya ve yargıya yardımcı olmak.” dedi.