"Hayatımda Kullanmadım" Diyen Mehmet Akif Ersoy’un Testi Pozitif Çıktı
Gazeteci Mehmet Akif Ersoy, uyuşturucu operasyonu kapsamında gözaltına alınarak tutuklanmıştı. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınan Ersoy’a yapılan uyuşturucu testinin pozitif çıktığı belirtildi. Ersoy, ifadesinde “Hayatımda hiç uyuşturucu kullanmadım” demişti.
Öte yandan gözaltına alındıktan sonra serbest kalan spiker Ela Rümeysa Cebeci'nin de uyuşturucu testinin pozitif olduğu öğrenildi.
Kaynak: Pointer / X
Gazeteci Mehmet Akif Ersoy’un tutuklanması kamuoyunda tartışılmaya devam ediyor.
Gazeteci Burak Doğan, uyuşturucu testi yapılanların sonuçlarını paylaştı.
