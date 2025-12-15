onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
"Hayatımda Kullanmadım" Diyen Mehmet Akif Ersoy’un Testi Pozitif Çıktı

"Hayatımda Kullanmadım" Diyen Mehmet Akif Ersoy’un Testi Pozitif Çıktı

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
15.12.2025 - 18:34

Gazeteci Mehmet Akif Ersoy, uyuşturucu operasyonu kapsamında gözaltına alınarak tutuklanmıştı. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınan Ersoy’a yapılan uyuşturucu testinin pozitif çıktığı belirtildi. Ersoy, ifadesinde “Hayatımda hiç uyuşturucu kullanmadım” demişti.

Öte yandan gözaltına alındıktan sonra serbest kalan spiker Ela Rümeysa Cebeci'nin de uyuşturucu testinin pozitif olduğu öğrenildi.

Kaynak: Pointer / X

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Gazeteci Mehmet Akif Ersoy’un tutuklanması kamuoyunda tartışılmaya devam ediyor.

Gazeteci Mehmet Akif Ersoy’un tutuklanması kamuoyunda tartışılmaya devam ediyor.

Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındıktan sonra tutuklanan Ersoy’a yapılan testin pozitif sonuç verdiği öğrenildi. Mehmet Akif Ersoy ise savunmasında hayatı boyunca uyuşturucu kullanmadığını ileri sürdü.

Öte yandan gözaltına alındıktan sonra serbest kalan spiker Ela Rumeysa Cebeci'nin de uyuşturucu testinin pozitif olduğu öğrenildi.

Mehmet Akif Ersoy neden tutuklandı?

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alınan Mehmet Akif Ersoy, “uyuşturucu madde satın almak, kullanmak ve bulundurmak, uyuşturucu kullanılmasına yer ve imkân sağlamak” suçlamalarıyla tutuklandı.

Savcılığın tutuklama talebinde ise şu iddialara yer verildi:

Şüphelilerin kendi konutlarında uyuşturucu madde kullanılmasına yer ve imkân sağladıkları, eve gelen kadınlara uyuşturucu madde temin ettikleri, Mehmet Akif Ersoy’un çevresindeki kişilerle kadınları ilişkiye sokarak bu kişiler üzerinden sektörel ve maddi menfaat elde ettiği öne sürüldü.

Gazeteci Burak Doğan, uyuşturucu testi yapılanların sonuçlarını paylaştı.

Gazeteci Burak Doğan, uyuşturucu testi yapılanların sonuçlarını paylaştı.
twitter.com

İşte pozitif çıkan isimler:

Ela Rumeysa Cebeci

Mehmet Akif Ersoy

Ufuk Tetik

Dilara Yıldız

Mustafa Manaz

Ebru Gülan

Buse Öztay

Negatif çıkan isimler:

Gizem Ayabaktı

Elif Kılınç

Meltem Acet

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu haberler de ilginizi çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
43
7
4
3
2
1
1
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın