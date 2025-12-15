"Hayatımda Kullanmadım" Diyen Mehmet Akif Ersoy’un Testi Pozitif Çıktı

Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındıktan sonra tutuklanan Ersoy’a yapılan testin pozitif sonuç verdiği öğrenildi. Mehmet Akif Ersoy ise savunmasında hayatı boyunca uyuşturucu kullanmadığını ileri sürdü.

Öte yandan gözaltına alındıktan sonra serbest kalan spiker Ela Rumeysa Cebeci'nin de uyuşturucu testinin pozitif olduğu öğrenildi.

Mehmet Akif Ersoy neden tutuklandı?

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alınan Mehmet Akif Ersoy, “uyuşturucu madde satın almak, kullanmak ve bulundurmak, uyuşturucu kullanılmasına yer ve imkân sağlamak” suçlamalarıyla tutuklandı.

Savcılığın tutuklama talebinde ise şu iddialara yer verildi:

Şüphelilerin kendi konutlarında uyuşturucu madde kullanılmasına yer ve imkân sağladıkları, eve gelen kadınlara uyuşturucu madde temin ettikleri, Mehmet Akif Ersoy’un çevresindeki kişilerle kadınları ilişkiye sokarak bu kişiler üzerinden sektörel ve maddi menfaat elde ettiği öne sürüldü.