article/comments
article/share
Mehmet Akif Ersoy’un Tutuklanma Nedeninin ‘Örgüt Kurmak' Olduğu İddia Edildi

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
11.12.2025 - 17:40

İstanbul'da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan gazeteci Mehmet Akif Ersoy hakkında şaşırtıcı tutuklama gerekçeleri ortaya çıktı. Ersoy’un, yaygın kanının aksine 'uyuşturucu kullanmak' değil, 'uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırmak' ve 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak' suçlamalarıyla tutuklandığı ortaya çıktı. Savcılık sevk yazısında ise birden fazla kişiyle cinsel ilişkiye girme ve bu ilişkileri ileride sektörel ve maddi menfaat sağlama amacıyla kullanma gibi oldukça ağır iddialar yer aldı.

Kaynak: Cumhuriyet

Kaynak: https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye...
Gazeteci Mehmet Akif Ersoy'un, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş çaplı "uyuşturucu" soruşturması çerçevesinde tutuklanmasına dair merak edilen ayrıntılar netleşmeye başladı.

Kamuoyunda ilk etapta 'uyuşturucu madde satın almak, bulundurmak ve kullanmak' suçlarından gözaltına alındığı bilinen Ersoy'un, İstanbul 6. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla bambaşka ve daha ağır suçlamalarla cezaevine gönderildiği öğrenildi. Hakimliğin resmi kararına göre Ersoy, asıl olarak 'uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırmak' ve 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak' iddialarından tutuklandı. Bu suçlamalar, yalnızca madde kullanmanın ötesinde, başkalarının bu maddeleri kullanmasına imkân sağlamayı, yer temin etmeyi veya madde tedarik etmeyi kapsıyor ve yasalar çerçevesinde beş yıldan on yıla kadar hapis cezasını öngören ciddi bir yasal karşılığa sahip.

Soruşturma kapsamında Ersoy ile birlikte toplam sekiz kişi gözaltına alınmıştı. Bu kişilerden gazeteci Ersoy’un yanı sıra Mustafa Manaz, Ufuk Tetik ve Ebru Gülan tutuklandı. Diğer şüpheliler Elif Kılınç, Gizem Aybaktı, Dilara Yıldız ve Buse Öztay ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Başsavcılığın Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne gönderdiği sevk yazısında yer alan ifadeler ise soruşturmanın boyutunu gözler önüne serdi. İddialara göre, şüphelilerin uyuşturucu madde kullandıktan sonra iki kişiden fazla kişinin bir arada bulunduğu cinsel ilişkilere girdiği öne sürülüyor. Daha da vahimi, savcılık metninde Mehmet Akif Ersoy’un çevresindeki kişileri bu tip ilişkilere sokarak bu kişilerden ilerleyen süreçte hem sektörel anlamda nüfuz hem de maddi menfaat sağladığı iddiaları dikkat çekti. Bu iddialar, tutuklama kararının ardındaki 'örgüt kurma' suçlamasının dayanağını oluşturuyor.

2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
