Mehmet Akif Ersoy’un Tutuklanma Nedeninin ‘Örgüt Kurmak' Olduğu İddia Edildi
İstanbul'da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan gazeteci Mehmet Akif Ersoy hakkında şaşırtıcı tutuklama gerekçeleri ortaya çıktı. Ersoy’un, yaygın kanının aksine 'uyuşturucu kullanmak' değil, 'uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırmak' ve 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak' suçlamalarıyla tutuklandığı ortaya çıktı. Savcılık sevk yazısında ise birden fazla kişiyle cinsel ilişkiye girme ve bu ilişkileri ileride sektörel ve maddi menfaat sağlama amacıyla kullanma gibi oldukça ağır iddialar yer aldı.
Gazeteci Mehmet Akif Ersoy'un, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş çaplı "uyuşturucu" soruşturması çerçevesinde tutuklanmasına dair merak edilen ayrıntılar netleşmeye başladı.
