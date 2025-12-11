Mehmet Akif Ersoy’un Tutuklanma Nedeninin ‘Örgüt Kurmak' Olduğu İddia Edildi

Kamuoyunda ilk etapta 'uyuşturucu madde satın almak, bulundurmak ve kullanmak' suçlarından gözaltına alındığı bilinen Ersoy'un, İstanbul 6. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla bambaşka ve daha ağır suçlamalarla cezaevine gönderildiği öğrenildi. Hakimliğin resmi kararına göre Ersoy, asıl olarak 'uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırmak' ve 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak' iddialarından tutuklandı. Bu suçlamalar, yalnızca madde kullanmanın ötesinde, başkalarının bu maddeleri kullanmasına imkân sağlamayı, yer temin etmeyi veya madde tedarik etmeyi kapsıyor ve yasalar çerçevesinde beş yıldan on yıla kadar hapis cezasını öngören ciddi bir yasal karşılığa sahip.

Soruşturma kapsamında Ersoy ile birlikte toplam sekiz kişi gözaltına alınmıştı. Bu kişilerden gazeteci Ersoy’un yanı sıra Mustafa Manaz, Ufuk Tetik ve Ebru Gülan tutuklandı. Diğer şüpheliler Elif Kılınç, Gizem Aybaktı, Dilara Yıldız ve Buse Öztay ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Başsavcılığın Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne gönderdiği sevk yazısında yer alan ifadeler ise soruşturmanın boyutunu gözler önüne serdi. İddialara göre, şüphelilerin uyuşturucu madde kullandıktan sonra iki kişiden fazla kişinin bir arada bulunduğu cinsel ilişkilere girdiği öne sürülüyor. Daha da vahimi, savcılık metninde Mehmet Akif Ersoy’un çevresindeki kişileri bu tip ilişkilere sokarak bu kişilerden ilerleyen süreçte hem sektörel anlamda nüfuz hem de maddi menfaat sağladığı iddiaları dikkat çekti. Bu iddialar, tutuklama kararının ardındaki 'örgüt kurma' suçlamasının dayanağını oluşturuyor.