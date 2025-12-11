Cem Küçük Açıkladı: Mehmet Akif Ersoy’un Tutuklandığı Uyuşturucu Operasyonu Nasıl Başladı?
Habertürk Genel Yayın Yönetmeni ile birlikte 4 kişi uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınarak tutuklanmıştı. Savcılığın tutuklanma gerekçesi iddiaları ise herkesi şoke etmişti. Gazeteci Cem Küçük, TGRT Haber’deki programında Mehmet Akif Ersoy’un tutuklandığı uyuşturucu operasyonunun, sosyal medya fenomeni de olan ve ünlülere uyuşturucu temin ettiğini itiraf eden Sercan Yaşar isimli kişinin itirafları sonrasında başladığını açıkladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İstanbul İl Jandarma ekipleri tarafından yürütülen soruşturmanın detaylarını Cem Küçük açıkladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Cem Küçük'ün açıklamaları
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın