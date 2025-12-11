onedio
Cem Küçük Açıkladı: Mehmet Akif Ersoy'un Tutuklandığı Uyuşturucu Operasyonu Nasıl Başladı?

Cem Küçük Açıkladı: Mehmet Akif Ersoy’un Tutuklandığı Uyuşturucu Operasyonu Nasıl Başladı?

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
11.12.2025 - 09:35

Habertürk Genel Yayın Yönetmeni ile birlikte 4 kişi uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınarak tutuklanmıştı. Savcılığın tutuklanma gerekçesi iddiaları ise herkesi şoke etmişti. Gazeteci Cem Küçük, TGRT Haber’deki programında Mehmet Akif Ersoy’un tutuklandığı uyuşturucu operasyonunun, sosyal medya fenomeni de olan ve ünlülere uyuşturucu temin ettiğini itiraf eden Sercan Yaşar isimli kişinin itirafları sonrasında başladığını açıkladı.

İstanbul İl Jandarma ekipleri tarafından yürütülen soruşturmanın detaylarını Cem Küçük açıkladı.

İstanbul İl Jandarma ekipleri tarafından yürütülen soruşturmanın detaylarını Cem Küçük açıkladı.

Instagram’da 150 bine yakın takipçisi bulunan Sercan Yaşar isimli kişinin gözaltına alınması sonrasında başlayan operasyon, ünlü isimlere ve gazeteci Mehmet Akif Ersoy’a kadar uzanmış.

Sercan Yaşar, ifadesinde gerçek işinin uyuşturucu temin etmek olduğunu söylemiş ve bu nedenle medya-reklam şirketi bile kurduğunu belirtmiş.

Yaşar’ın tüm Telegram ve WhatsApp konuşmaları da deşifre olunca harekete geçen ekipler önce televizyon spikerlerini gözaltına almış ve sonrasında Mehmet Akif Ersoy da gözaltına alınarak tutuklanmış.

Cem Küçük'ün açıklamaları

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
