Cem Küçük Açıkladı: Mehmet Akif Ersoy’un Tutuklandığı Uyuşturucu Operasyonu Nasıl Başladı?

Instagram’da 150 bine yakın takipçisi bulunan Sercan Yaşar isimli kişinin gözaltına alınması sonrasında başlayan operasyon, ünlü isimlere ve gazeteci Mehmet Akif Ersoy’a kadar uzanmış.

Sercan Yaşar, ifadesinde gerçek işinin uyuşturucu temin etmek olduğunu söylemiş ve bu nedenle medya-reklam şirketi bile kurduğunu belirtmiş.

Yaşar’ın tüm Telegram ve WhatsApp konuşmaları da deşifre olunca harekete geçen ekipler önce televizyon spikerlerini gözaltına almış ve sonrasında Mehmet Akif Ersoy da gözaltına alınarak tutuklanmış.